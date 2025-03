Oblanca ve «interesante» formar parte de un grupo regionalista en el Congreso al margen del grupo mixto

Ana Moriyón Gijón Miércoles, 4 de diciembre 2019, 13:31 Comenta Compartir

Los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Coalición Canaria (CC) y Teruel Existe han sellado una alianza para intentar constituir un grupo parlamentario de corte regionalista en el Congreso y evitar así tener que recalar en el Mixto. Una iniciativa de la que a priori no forma parte ni Foro ni Nueva Canarias por no cumplir algunos de los requisitos electorales para formar parte de él en el proceso de constitución, pero tanto Isidro Martínez Oblanca como el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, podrían incorporarse una vez que la Mesa de la Cámara dé el visto bueno a este grupo.

El diputado nacional de Foro, Isidro Martínez Oblanca, explicó que no será fácil que el órgano rector del Congreso apruebe la constitución de este grupo «porque hay muchos intereses en juego» y «depende de la interpretación que se dé del reglamento». En todo caso, si saliera adelante este grupo «con intereses similares y formado por partidos regionalistas, no independentistas», el parlamentario reconoce que sería «interesante» incorporarse a él. A nadie se le escapa que el grupo mixto está compuesto por 21 diputados de once partidos muy dispares y parece «ingobernable», en palabras de Oblanca, por lo que eludirlo y formar parte de un grupo más homogéneo puede suponer importantes ventajas para Foro.

Esta y otras cuestiones de índole económica se abordarán esta tarde en la Comisión Directiva Extraordinaria convocada por Carmen Moriyon.