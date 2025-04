La oposición fuerza al Principado a comparecer en la Junta por la crisis industrial de Asturias

JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Viernes, 15 de enero 2021, 04:22 Comenta Compartir

La situación de la industria asturiana no era buena hace un año y la llegada de la pandemia no ha hecho más que agravarla. La ... política aplicada desde el inicio de legislatura por el Gobierno regional no gusta en los partidos de la oposición, que han decidido unir fuerzas para forzar un pleno extraordinario en el que se debatan soluciones para el sector. PP, Ciudadanos, Podemos, Foro e IU han presentado ya en el Parlamento regional una petición conjunta para que al inicio del próximo periodo de sesiones, en febrero, o incluso unos días antes el Ejecutivo regional comparezca en la Junta para dar cuenta de sus acciones y planes.

El malestar en torno a este asunto es patente. IU, socio de investidura del Gobierno, sostiene haber sido el impulsor de este pleno en conversaciones con los grupos que excluyeron a Vox. En el seno de la organización hay un profundo malestar con la política y la actitud del consejero de Industria, Enrique Fernández, al que acusan de inacción, y con el que la relación política está muy deteriorada. «No podemos seguir como hasta ahora. Necesitamos un Gobierno que lidere la defensa de nuestra industria, atendiendo a las necesidades de todo el sector», apuntó ayer la portavoz parlamentaria de la formación, Ángela Vallina. La política industrial del Gobierno tenía en la aprobación del estatuto de las industrias electrointensivas una sensible piedra de toque para calibrar el resultado de sus acciones. El balance final ha sido malo para la región y el propio Ejecutivo regional cargó contra un texto que, y en eso todos coinciden en Asturias, no da solución a ninguno de los problemas que afronta el sector. Ángela Vallina reclamó la puesta en marcha de un plan industrial por parte de la consejería de Industria que, a su juicio, está «sumisa y paralizada frente a lo que podemos considerar como un grave ataque a la línea de flotación de la viabilidad de nuestro sector industrial». El pleno extraordinario sobre industria no será el primero de la legislatura. Hace un año ya se celebró otro del que salió una reclamación al Principado para que diseñase y pusiese en marcha un plan industrial. No solo IU reprocha no contar aún con ese texto. El resto de formaciones que firman esta petición afean al Gobierno regional no haber cumplido los compromisos alcanzados en aquella sesión. «Iremos a ese pleno con propuestas y medidas concretas, y reclamamos lo mismo al resto de grupos», señaló el secretario general y diputado de los populares, Álvaro Queipo. «Es más que necesario», apunta sobre la convocatoria la portavoz de Ciudadanos en la Junta, Susana Fernández, que espera que las propuestas de resolución que salgan de la Cámara asturiana esta vez sí se cumplan. Alianza por la industria Después del varapalo del estatuto, el Gobierno regional puso en marcha la Alianza por la Industria, un foro que implica a partidos y agentes sociales y del que se espera un gran acuerdo en defensa del sector. Pero la política de grandes pactos comienza a cansar a la oposición, que reclama debates abiertos. «Debe haber unidad de todos los partidos y la sociedad asturiana para que el Gobierno del Principado defienda con toda la contundencia los intereses de Asturias y de nuestra industria. Y el mejor foro para eso es la Junta General», señaló el portavoz de Foro, Adrián Pumares. En Podemos, la sensación es que «la rueda gira para quedarnos en el mismo sitio». Su portavoz, Daniel Ripa, defiende un debate abierto con implicación del Gobierno en la toma de medidas, al que reclama que actúe en su ámbito competencial. «En este tiempo hemos visto un agravamiento de la situación y lo que no vemos es una línea clara por parte del Gobierno», señaló el portavoz de Podemos. Los fondos europeos serán otro de los caballos de batalla del pleno extraordinario. Diferentes fuerzas coinciden en criticar la «falta de transparencia» con la que se está manejando el Ejecutivo y reclaman conocer las líneas de trabajo.

