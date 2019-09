La oposición pide al Gobierno acabar con el aislamiento que sufre Asturias Han expresado, principalmente, su preocupación por la situación de la red ferroviaria de cercanías EFE Miércoles, 18 septiembre 2019, 16:57

Los grupos parlamentarios en la Junta General ha coincidido este miércoles en pedir a las administraciones central y regional que pongan en marcha medidas para la finalización de las principales infraestructuras pendientes con el fin de combatir el aislamiento y estancamiento que padece Asturias.

El vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha sido el encargado de abrir este miércoles la ronda de comparecencias en el parlamento para exponer el programa de sus respectivas áreas de gestión.

Los grupos de la oposición han expresado, principalmente, su preocupación por la situación de la red ferroviaria de cercanías, para la que el Gobierno de España ha prometido un plan de choque que paliar sus principales carencias.

En su turno de preguntas, el diputado del PP Álvaro Queipo ha criticado las «inconcreciones» del Gobierno asturiano sobre el estado de las infraestructuras pendientes.

El dirigente popular ha exigido, asimismo, a Cofiño que reafirme su compromiso de que en la presente legislatura la Zona de Actividades Logísticas (Zalia) pueda entrar en pleno funcionamiento.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Sergio García ha insistido en la necesidad de hacer «autocrítica», dado que muchos de los asuntos pendientes de resolver han sido objeto de debate en la pasada legislatura.

Unido a ello, ha pedido a Cofiño que «vele por los intereses de los asturianos» ante el Gobierno central para reclamar la ejecución de las inversiones sin culminar.

En representación de Podemos, Daniel Ripa ha pedido un posicionamiento a Cofiño sobre el juicio que se iniciará en el Tribunal de Cuentas por las obras de ampliación de El Musel, ante lo que éste ha respondido que hay que «esperar a que los tribunales decidan».

Uno de los momentos más tensos del debate se ha vivido cuando Ripa ha sacado a colación el peaje del Huerna, tras asegurar que dirigentes socialistas «prometieron su eliminación», y le ha pedido que agote todas las vías que lleven a su supresión.

«Le ruego que no me acuse a mi de contar cuentos. Yo no he contando cuentos nunca», le ha espetado Cofiño.

Por su parte, el diputado de IU Ovidio Zapico ha denunciado el «estancamiento crónico» que padece la comunidad autónoma en materia de infraestructuras como consecuencia del «abandono» de los sucesivos Gobiernos centrales.

A su juicio, existe una «deuda histórica» con Asturias que hay que solventar, como a su juicio, supone el «catastrófico» estado de las cercanías.

El diputado de Foro, Pedro Leal, ha instado al Principado a pedir la ejecución de sentencia que obliga al Gobierno central a abonar los más de 213 millones de euros en inversiones previstas en los convenios de 2011 de los fondos estatales para la reactivación de las comarcas mineras.

Asimismo, ha urgido a la adopción de medidas urgentes para combatir el «aislamiento por tierra, mar y aire» que sufre el Principado y que sitúan a Asturias como «un gueto ferroviario».

Por último, la diputada de Vox Sara Álvarez ha reclamado un mayor esfuerzo inversor al Principado para el mantenimiento de la red autonómica de carreteras y para las cercanías, cuya situación ha calificado de «escándalo».