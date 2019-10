Oriol Junqueras: «No es justicia, es venganza» Oriol Junqueras. / Reuters «No quiero ni puedo vivir en un Estado que nos quiere robar la dignidad, los derechos y la libertad», ha dicho el líder de ERC, que se ha mostrado «cabreado e indignado» EL COMERCIO Gijón Lunes, 14 octubre 2019, 14:48

Poco después de que se conociera la sentencia que condena a los líderes del 'procés' a penas de hasta trece años de prisión por delito de sedición, Oriol Junqueras se ha pronunciado sobre la decisión del Tribunal Supremo.

«Esto no es justicia, es venganza. Todo el mundo sabía que no habría un juicio justo. Lo ha visto todo el mundo. Ni blanda, ni dura, cualquier sentencia que no fuera absolutoria sabíamos que sería injusta y más después de dos años de prisión preventiva». Así arranca el audio de más de dos minutos con el que el líder de ERC ha respondido a la sentencia.

Junqueras se ha mostrado «cabreado, indignado», pero asegura tener «más motivos para ser republicanos e independentistas y para querer la independencia de Cataluña». Considera que la decisión judicial «no va contra nadie en concreto», sino que es «un castigo contra todos, los que vivimos aquí, los que vivimos en Cataluña». Califica el fallo de «castigo» y de «ataque directo a la libertad», pero aventura que «la independencia seguro que es inevitable». «No quiero ni puedo vivir en un Estado que nos quiere robar la dignidad, los derechos y la libertad. Nadie lo quiere ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para los hijos de nadie. No desfallezcáis, tenemos que persistir, persistir y persistir», termina Junqueras, y rubrica con un «¡Visca Cataluña!».

Además del audio, el exvicepresidente del gobierno catalán ha publicado también una carta dirigida a la militancia en la que se pronuncia en los mismos términos que en el audio. Arremete contra los que «quieren destrozar vidas, descabezar partidos y liderazgos, frenar y acabar con un movimiento político y democrático, y silenciar a todo un pueblo que se quiere expresar en las urnas». Insiste en la «venganza» que supone la sentencia, que no hace sino reafirmarle en sus «convicciones democráticas y republicanas». Hace un llamamiento a «olvidarnos de venganzas» y a «llenarnos de esperanza». Y se muestra optimista respecto al futuro: «Hoy no acaba nada, ni vencéis ni convencéis porque sólo os mueve la venganza, os ciega el orgullo herido». Advierte que «la cárcel, por muy dura e injusta que sea, es solo una etapa más en el camino para conseguir la libertad» y que volverán: «Volveremos más fuertes».

Junqueras también ha escrito varios mensajes en su cuenta de Twitter, que ha iniciado con toda una declaración de intenciones: «Venimos para servir los ideales. Llevamos el alma empapada de sentimiento. Nada de venganzas, pero sí un nuevo espíritu de justicia y reparación. Recogemos las lecciones de la experiencia. Volveremos a sufrir, volveremos a luchar y volveremos a ganar!».