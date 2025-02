Oviedo amenaza con abandonar la FEMP: «No defiende a los municipios»

J. L. GONZÁLEZ / AGENCIAS gijón. Viernes, 7 de agosto 2020, 01:48 Comenta Compartir

El acuerdo que la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aprobó, con el voto de calidad de su presidente, para el uso de los remanentes municipales retenidos por la Ley de Estabilidad ha dejado una brecha entre los partidos que el miércoles se ahondó un poco más. El texto consensuado previamente por Abel Caballero con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicitaba que el dinero que los ayuntamientos prestarían de forma voluntaria al Gobierno a cambio de un desembolso de 5.000 millones de euros a gastar entre este ejercicio y el próximo se devolvería en diez años. Pero en su traslación al Boletín Oficial del Estado en forma de decreto se establece un plazo «máximo» de quince. El cambio ha supuesto una nueva vuelta de tuerca a una situación ya de por sí tensa que resultó en un reproche de casi todas las fuerzas políticas al ministerio.

El PP de Oviedo, que ya venía manifestando su postura contraria al acuerdo desde que se conoció la primera versión del borrador, ha enviado una carta a la dirección nacional del partido en la que expone una reflexión: «Si la FEMP no sirve para defender a las instituciones municipales, no tiene sentido pertenecer a ella», señaló ayer el portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias. La advertencia queda ahora a la espera de un debate más amplio en el seno de la organización, muy molesta con cómo se ha desarrollado el acuerdo y con el resultado del mismo. «Es un engaño sobre un engaño, un expolio en toda regla. Acuerdan a espaldas de todos una cosa y lo que aprueban es otra diferente», afirmó Mario Arias.

La FSA, a través de su secretario de Política Municipal, Iván Fernández, también lanzó un aviso al ministerio. «Es un error que tienen que aclarar. O se corrige antes, o se hace en el trámite parlamentario», afirmó.

La interpretación que todos los partidos han dado al texto publicado en el BOE poco tiene que ver con la que ofrece el Ministerio de Hacienda. El acuerdo original señalaba que el plazo de devolución de los préstamos era de diez años, pero abría la posibilidad a que si se daban condiciones ventajosas los ayuntamientos podrían ampliarlo. Desde el departamento de María Jesús Montero defienden que lo que se ha trasladado al BOE no es más que la traducción legal de esa prerrogativa, estableciendo un periodo máximo.

Las explicaciones no han convencido al presidente de la FEMP, Abel Caballero, que ayer se mostró claro. «Si la Dirección General del Tesoro quiere hacer ofertas distintas, es libre de hacerlo, pero el plazo firmado es de diez años», señaló. Abel Caballero aseguró que el dinero que los ayuntamientos presten al Gobierno será devuelto en diez años, remitiéndose a la literalidad del acuerdo firmado con el jefe del Ejecutivo.

Quienes cargaron contra el Gobierno fueron los miembros de Ciudadanos. Su portavoz en Asturias, Nacho Cuesta, cree que Sánchez «ha traicionado a la FEMP» y que con esta «triquiñuela» de fijar un plazo de quince años «pone la guinda al engaño al que nos viene sometiendo».

Tampoco en Podemos, cuya abstención con el grupo municipalista IU-Podemos-Comuns fue clave para sacar adelante el acuerdo, ha gustado la traslación del texto al BOE. «Se debe cumplir lo acordado y no ir a los quince años recogidos en el Boletín Oficial», señalaron ayer desde el partido en Asturias.

«Es la puntilla»

El responsable de Política Municipal de IU, Alberto Tirador, cree que la acción del Gobierno viene a «poner la puntilla» a un convenio con el que su organización en Asturias nunca ha estado de acuerdo. «Al expolio añadimos más carga, es inaceptable», cargó Tirador, que, más allá de las cantidades que se manejan, ve en el pacto un ataque a la autonomía municipal.

El portavoz de Foro en la Junta y secretario general de la formación, Adrián Pumares, ya mostró el miércoles su «indignación» con la maniobra del Gobierno y dejó claro que su formación no va a apoyar el decreto. Tampoco Vox. Su portavoz en la Junta, Ignacio Blanco señaló que estamos «ante el Gobierno del saqueo. Por donde pasa Pedro Sánchez no vuelve a crecer la hierba ni la prosperidad. Si nos mintió a todos con el inexistente comité de expertos, ¿cómo no va a engañar a unos alcaldes con sus remanente?».