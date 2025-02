Pablo Iglesias: «Hay que asumir que la intervención pública en la industria es necesaria»

ÓSCAR PANDIELLO OVIEDO. Martes, 29 de octubre 2019, 05:20 Comenta Compartir

Ya inmerso totalmente en faena con la precampaña, y después de pasar en apenas unos días por Madrid, Jerez y Las Palmas, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias (Madrid, 1978), visitó ayer Oviedo para reunirse con varios colectivos sociales de la región en una serie de mítines que la formación morada denomina 'Encuentros con la gente'. El acto tuvo lugar en «el símbolo ovetense del despilfarro y el conchabeo», tal y como denominó Ana Taboada al Palacio de Congresos de Oviedo. Así, después de una encendida intervención en la que instó a Sánchez a elegir entre su formación o el PP tras el 10-N, Iglesias atendió a EL COMERCIO para hablar de los comicios, del futuro de la industria asturiana, del papel de Más País o de la oficialidad de la llingua.

-Acaba de reiterar que ve más probable que el PSOE acabe pactando con el PP antes que con ustedes tras el 10-N. ¿De verdad lo ve así?

-Es su plan, ya sea a través de una coalición o con un acuerdo de investidura. Es algo que además 'off the record' reconoce muchísima gente y lo que desea un sector del partido, los intereses económicos. Incluso Rivera, que puede tener un resultado modesto, también dice que se apunta a esa opción. Ahí la excusa catalana puede ser el cemento que sirva para armar esta posibilidad tras el 10-N. Y esto derivaría en una forma de abordar la desaceleración con recortes en derechos sociales. Por eso he emplazado a Sánchez a que diga abiertamente si renuncia a un pacto de esta naturaleza.

-Tras los comicios de abril afirmó que no le interesan los sillones, sino las políticas que redunden en la calidad de vida de las personas. ¿Pedir ministerios concretos no es una forma de pedir sillones?

-Al contrario, sillones nos ofrecieron. Nos ofrecieron una vicepresidencia y un Ministerio de Vivienda. Lo que pasa es que nos ofrecían sillones sin competencias. Aún así dijimos que nos cediesen las políticas activas de empleo después de haber aceptado nuestro veto en los ministerios de Estado, el veto a nuestro candidato y después de haber aceptado no estar en Economía ni Hacienda. Les planteamos estar, al menos, en Transición Ecológica o en Empleo. Pero acabamos aceptando un ministerio con competencias transferidas, como es el de Sanidad y dos secretarías generales, Igualdad y Vivienda, convertidas en ministerios sin apenas competencias. Dijimos que si se añadían las políticas activas de empleo. Creo que está bastante claro que no fuimos a por sillones. Queremos gobernar, no tener el título de ministro.

-¿No se arrepintió a toro pasado de no haber aceptado su propuesta?

-Yo creo que la oferta no fue real. Si hubiese sido real, esta oferta no hubiese durado 10 o 12 horas, sino que hubiéramos tenido todo el mes de agosto para concretarlo.

-Errejón afirmó el pasado sábado en Gijón que tanto ustedes como el PSOE son irresponsables por dar una tercera oportunidad de gobernar a PP, Ciudadanos y Vox. ¿El 10-N es un fracaso de la izquierda?

-Nosotros respetamos todas las opciones que se presenten. No tiene sentido entrar en polémicas y es bueno que haya diferentes opciones. La razón por la que se repitieron las elecciones creo que es evidente. El plan de Sánchez es acercarse a la mayoría absoluta y que nosotros nos hundamos.

-Para muchos votantes de la izquierda la negociación sí que ha supuesto un fracaso.

-Es una decisión estratégica de Pedro Sánchez, lo cual creo que eso es enormemente peligroso porque va a favorecer al PP y a incumplir una promesa de campaña, donde pidió el voto para frenar a la derecha.

-Si tienen una oportunidad similar a la suya, ¿cree que la derecha tendrá tanto reparo en unir fuerzas para formar gobierno como lo han tenido ustedes?

-Se pondrían de acuerdo en horas. Lo hemos visto en Andalucía, en Madrid y en otros territorios. Es un peligro para la gente. Ahora llega una desaceleración económica y ningún partido quiere hablar de qué es lo que hay que hacer.

-¿No cree que la exhumación de Franco y el conflicto catalán pueden dar alas al discurso de Vox?

-Es evidente. Por eso sorprende que algunos hayan apostado porque se hable exclusivamente de esos dos temas en vez de hablar de los problemas que afectan a la gente. Y decir además que el problema territorial no solo es Cataluña: España es un país muy diverso, con muchas identidades y muchas lenguas, incluida la asturiana, con muchos sentimientos y muchas instituciones diferentes.

-Ya que hablamos de Franco, ¿sigue pensando que lo del otro día en el Valle de los caídos es un funeral de Estado? Da la impresión que el votante de izquierdas, por lo general, está satisfecho con lo que se vio.

-Al contrario, lo que han dicho las asociaciones de víctimas de la dictadura es que estaban enormemente molestas. No parece lógico que esté la Ministra de Justicia cuando puede haber un notario. En una exhumación no se saca un féretro a hombros, no se pone la bandera de España sobre el féretro, las fuerzas de seguridad no se cuadran ante el muerto. Es escandaloso que la familia del dictador haya tenido más foco mediático que las víctimas.

-Alcoa, Vesuvius, Arcelor, Duro Felguera... La industria asturiana, corazón de su economía, no pasa por su mejor momento y eso afecta a miles de empleos en la región. ¿Se puede evitar el efecto dominó y mantener su peso?

-Sin industria no hay patria, y ahí el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Hay que asumir que la intervención pública es necesaria: ya sea a través de la participación o a través de nacionalizaciones si es necesario. Lo que estamos viendo en forma de deslocalizaciones y de una transición que no cuida los puestos de trabajo es gravísimo.

«Límites a la deslocalización»

-Vesuvius se fue de Asturias después de varios ejercicios consecutivos con beneficios.

-Hay que poner límites a la deslocalización. Es más, las empresas que son más eficientes en términos medioambientales tienen muchas más dificultades para deslocalizarse. Cuando se invierte en una empresa para que ésta produzca de manera ecológica esto hace que sea mucho más complicado llevarse la planta a donde se ofrece la mano de obra más barata.

-Este proceso de transición ecológica es cuestión de años. ¿Cómo se pueden ir apagando fuegos a corto plazo?

-Una de nuestras propuestas más importantes es la rehabilitación de edificios. Podría generar el primer año 500.000 empleos a nivel estatal y se podría llegar hasta el millón de puestos de trabajo. La demanda de energía sería mucho menor y al mismo tiempo asegurar el uso de renovables.

-¿Sería suficiente esto para reanimar a zonas económicamente muy deprimidas como pueden ser las comarcas mineras?

-Hay que apostar por la industria y las pymes que ofrezcan alternativas energéticas. Y eso implica que, en zonas como las comarcas mineras, se creen puestos de trabajo por cada uno que se ha destruido con el proceso de transición. Y eso es solo voluntad política.

-¿Entiende que la sociedad asturiana mire con recelo este tipo de promesas después de la decepción que supusieron, por ejemplo, los fondos mineros?

-No en nuestro caso, ya que hemos sido una de las pocas fuerzas políticas que ha apoyado siempre a los mineros y ha apoyado con ellos las alternativas al cierre de las industrias clásicas.

-La próxima negociación por la financiación autonómica puede avivar el conflicto entre regiones. ¿Se puede replantear el modelo dando prioridad a factores hasta ahora secundarios como el envejecimiento de la población o la dispersión territorial?

-Con este asunto veremos que el conflicto territorial en nuestro país no es solo Cataluña. Nosotros apostaremos por un reparto basado en la justicia y la igualdad. A partir de ahí, apostaremos por una financiación que asegure la llegada de fondos públicos, con atención sanitaria a domicilio, ferrocarriles que lleguen a todas las poblaciones e internet disponible para toda la población. Apoyaremos por tanto a comunidades con este tipo de problemas ya que descentralización es eficacia.

-¿Cómo pueden sostenerse los servicios sociales en comunidades como Asturias en las que la inversión en sanidad y dependencia es cada vez mayor?

-España está siete puntos porcentuales de presión fiscal respecto a la media europea. En este país no tenemos un problema de gastos, sino de ingresos. Hace falta sostener el suelo de ingresos que permita al Estado cumplir con lo que dice la Constitución. Por desgracia en España hay una minoría de sectores privilegiados que no hacen el esfuerzo fiscal que deberían.

-Uno exdiputado de su formación, Segundo González, es ahora cabeza de lista por Más Asturies para el Congreso. ¿Le decepcionó su decisión?

-No me sorprendió en ningún caso. Segundo siempre estuvo en esa posición. Creo que es una persona brillante, que hace un magnífico trabajo y a ellos les veo como potenciales aliados en el futuro. No me parece bien sugerir que alguien no se tiene que presentar a las elecciones porque otro pueda perder representación. Creo que vamos a tener un buen resultado en Asturias y no nos hace falta criticar a otros para ello.

La implantación territorial

-Aquí en Asturias consiguieron el escaño de Sofía Castañón, pero la lectura general en las municipales y autonómicas fue de derrota.

-Uno de los problemas de nuestra formación política es la implantación territorial. Eso tiene que ver con que implantar un partido y abrirse hueco en los ecosistemas locales es muy difícil. En este sentido solo me queda felicitar a los compañeros asturianos por su trabajo, ya que esto no se hace en un año o dos.

-Si llega al Congreso una reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias para contemplar el asturiano como lengua cooficial, ¿UP la apoyaría?

-Lo apoyaríamos siempre y además la posición del grupo federal de Unidas Podemos lo marcaría la organización de Asturias.

-¿Volverá a poner su cargo al servicio de la militancia si los resultados del 10-N no son buenos?

-Mi cargo siempre va a estar al servicio de la militancia, independientemente del resultado. Así que después de las elecciones me pondré a disposición de los órganos de dirección. Aún así me queda mecha, llevo menos en la política que Sánchez, Abascal o Casado. Y espero que los próximos años sean de gobierno.