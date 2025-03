Pablo Iglesias renuncia a su acta de diputado

Miguel Ángel Alfonso Madrid Jueves, 25 de marzo 2021, 11:55 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha entregado este jueves su acta de diputado para iniciar su carrera por la presidencia de la Comunidad de Madrid, como ya anunció la semana pasada. Los efectos surtirán este viernes, con lo que podrá votar en la sesión de hoy en el Congreso.

El aún vicepresidente del Gobierno ejecuta la voluntad avanzada en la sesión de control, cuando dijo que dejaría su escaño incluso antes dimitir como vicepresidente del Gobierno, algo que tendrá que hacer a más tardar el próximo día 31 de marzo, fecha tope para la presentación de las candidaturas para las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo.

El escaño de Iglesias será ocupado, previsiblemente, por Mercedes Pérez Merino, la candidata independiente que fue como número 6 por la lista de Unidas Podemos en Madrid en las elecciones generales de abril de 2019 y que ya fue diputada en la XIII Legislatura.

También está previsto que su último Consejo de Ministros sea el próximo martes, para cumplir con la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid, que considera «ineligibles» a los candidatos que sean miembros del Gobierno estatal una vez que se presenten las listas electorales, plazo que expira el 31 de marzo.

Remodelacion en el Gobierno

La dimisión del líder de Podemos la próxima semana precipitará a su vez la segunda remodelación del Gobierno que debe acometer el presidente, Pedro Sánchez, desde que se conformó la coalición en enero del año pasado. El traspaso de carteras se producirá ese mismo martes o, más tardar, el miércoles.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasará a ser vicepresidenta, convirtiéndose en la principal interlocutora de Unidas Podemos dentro del Gobierno. No obstante, ya no ocupará la vicepresidencia segunda, como Iglesias, sino la tercera, para no quedar por encima de la responsable del área económica del Ejecutivo, Nadia Calviño, que ahora será la segunda vicepresidenta.

Además, y conforme a los planes, el cargo de ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 pasará a la actual secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra.