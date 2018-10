El Parlamento abre la puerta a despenalizar las injurias a la Corona

Unidos Podemos no consigue que se investigue a Juan Carlos I

PP, PSOE y Ciudadanos volvieron este martes a tumbar en la Mesa del Congreso la petición de Unidos Podemos de abrir una comisión de investigación sobre las finanzas y actividades económicas de Juan Carlos I. Es la segunda vez que los tres grupos, con mayoría en el órgano rector de la Cámara baja, vuelven a unir sus votos para rechazar la propuesta alegando que la Corona goza de protección en la Constitución y es una institución que queda al margen del control parlamentario. En esta ocasión, la iniciativa de Podemos se refería a la etapa posterior a su abdicación en 2014.

La semana pasada, la formación de Pablo Iglesias volvió a presentar su solicitud después de que la Mesa rechazara su primera petición al entender que el Congreso no es competente para investigar al anterior jefe del Estado mientras ocupaba el cargo. Los servicios jurídicos de la Cámara arguyeron entonces que la comisión no tenía encaje constitucional y se amparaban en el artículo 56.3 de la Carta Magna que dice que la persona del Rey «es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».

Desde Unidos Podemos, recuerdan que la «petición vetada» hace referencia al período en el que «no ejerce sus funciones como jefe del Estado» y que, por tanto, «pierde su inviolabilidad». «Se han quedado sin argumentos», lamentó este martes su portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, que cargó nuevamente contra PP, PSOE y Ciudadanos por volver a paralizar la creación de esa comisión de investigación, lo que demuestra que «la Corona no se toca» en España.