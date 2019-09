El partido de Errejón plantea presentar candidatura en Asturias para las elecciones del 10 de noviembre Íñigo Errejón. Un preacuerdo con Equo señala que Más País se presentará en aquellas circunscripciones en las que haya en juego «siete diputados o más» JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Jueves, 26 septiembre 2019, 14:22

El partido Más País que lidera el ex número dos de Podemos, Íñigo Errejón, se plantea presentar candidatura en Asturias de cara a las elecciones del 10 de noviembre. Así se recoge en el acuerdo que la formación ha cerrado con el partido ecologista Equo para acudir en coalición a las elecciones, donde se explicita la presentación de listas en aquellas circunscripciones donde haya en «juego siete diputados o más». Fuentes del partido sostienen que se trata de un preacuerdo marco cerrado con Equo y que todavía no tiene naturaleza definitiva. «Se abrirá una comisión electoral que estudiará dónde se presentará candidatura con la intención de no perjudicar al bloque de izquierdas. Los lugares donde nos presentaremos no están cerrados», sostienen.

Por ahora, las bases de Equo tienen la palabra sobre la posible coalición. Son ellos quienes votan hasta mañana este preacuerdo para formar la coalición. Las tres propuestas que vota la militancia son las de seguir en colación con Unidas Podemos, sumarse a la de Más País y acudir a las elecciones en solitario. Fuentes del partido señalan que la opción más probable es la del partido de Errejón. En las pasadas elecciones autonómicas, Más Madrid, el partido liderado por Errejón, acudió en coalición con Equo. El hecho de que Madrid sea una de las comunidades donde el partido ecologista cuenta con más militantes puede decantar la balanza en favor de esta opción.

Con quien no habrá coalición es con Actúa, el partido que lidera el ex de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. Desde Más País «agradecen» el interés mostrado por Llamazares por la nueva formación liderada por Errejón, pero lo descartan como una opción de coalición para los comicios del 10 de noviembre.