Los partidos apuestan por reeditar sus listas en la nueva cita electoral Adriana Lastra. / EFE Ciudadanos y Vox rechazan la estrategia España Suma del PP, mientras Foro asume el «beneficio» de unir fuerzas ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 19 septiembre 2019, 03:03

Nuevas elecciones, pero mismas caras. Los españoles volverán a votar en unas elecciones generales el próximo 10 de noviembre después de que Pedro Sánchez no fuera capaz de conseguir los apoyos necesarios para superar con éxito un nuevo debate de investidura. Por delante, dos meses de contienda preelectoral y ocho días de intensa campaña, pero pocos cambios con respecto a los protagonistas. No se plantean nuevos candidatos a la Presidencia del Gobierno ni tampoco parece probable que haya baile de nombres en las listas al Congreso y al Senado por Asturias. Las formaciones consideran que ni hay margen para grandes variaciones ni se entendería, salvo por cuestiones personales, que fueran nuevos candidatos quienes defiendan ahora unos programas electorales que no se van a modificar con respecto al pasado mes de abril. Aunque puede haber giros de última hora, todo indica que lo único que va a cambiar con respecto a la última convocatoria es que se sumarán a los ya habituales mensajes de campaña acusaciones cruzadas en relación a la responsabilidad de esta nueva cita con las urnas.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, señaló ayer directamente a Podemos y Ciudadanos como culpables de la repetición electoral por su bloqueo a Pedro Sánchez. Reprochó la «obsesión» de la formación morada por entrar en el Gobierno y la postura de «bloqueo» del equipo de Albert Rivera. Barbón aboga por mantener las candidaturas al Congreso y al Senado con las que el partido concurrió hace solo cinco meses, aunque puntualiza que se trata de una decisión que corresponde a la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana. En similares términos se expresan el resto de las formaciones, también respetuosas con los tiempos y los procedimientos internos de cada partido, pero partidarias de reeditar sus listas salvo bajas puntuales por cuestiones personales. De este modo, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, encabezará la lista socialista, y todo indica que la acompañarán en los primeros puestos la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo y Roberto García Morís, que ya obtuvieron su escaño en abril. Y, teniendo en cuenta las últimas declaraciones del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, crítico con la estrategia de Pablo Iglesias pero partidario de mantenerse a su vera, no se esperan cambios con respecto a la coalición Unidas Podemos y parece más que probable que repita como cabeza de lista Sofía Castañón.

El PP asturiano también ha sacado ya su artillería electoral y presume, frente al PSOE, de ser capaz de llegar a acuerdos y de su voluntad de liderar la gran coalición del centro derecha bajo el paraguas de España Suma. La presidenta del partido, Mercedes Fernández, lleva tiempo abrazando esta propuesta de Pablo Casado que interpreta como un paso más al acuerdo que los populares asturianos vienen firmando con Foro en los últimos comicios nacionales. Ayer también aplaudía esta estrategia la portavoz del grupo parlamentario, Teresa Mallada, sin concretar qué partidos deberían formar parte de esta.

Lo cierto es que la idea no acaba de calar entre los dirigentes nacionales y autonómicos de Ciudadanos y Vox. Por su parte, Foro espera abordar esta cuestión en próximas fechas en sus órganos internos, si bien fuentes acreditadas ven beneficioso reeditar el pacto, siguiendo la experiencia de la repetición electoral de 2016 cuando, recuerdan, incluso se mejoraron los resultados. Aunque en esta ocasión, dicen estas mismas fuentes, también habrá que valorar que «la relación con el PP en la última campaña no fue igual que en las anteriores, no participamos en ningún acto juntos». En abril la coalición únicamente logró un escaño, el de la popular Paloma Gázquez, que se perfila otra vez como cabeza de cartel, quedando Foro sin representación. El candidato y cofundador del partido, Isidro Martínez Oblanca, confirma que está «a disposición» del partido para volver a intentarlo.

También Ignacio Prendes se encuentra «más motivado si cabe que el 28 de abril» para concurrir a las nuevas elecciones. El diputado de Ciudadanos y vicepresidente cuarto del Congreso asegura contar con la «confianza del partido» y, sin querer detenerse en «luchas internas y rumores», dice estar preparado para salir a explicar «que tenemos la oportunidad de sacar a España del bloqueo político al que nos ha conducido Pedro Sánchez». El propio secretario de Organización de Ciudadanos en Asturias, Sergio García, confirmaba ayer que no hay dudas sobre la candidatura de Prendes, al que calificó de «excelente portavoz», ya que al no haberse conformado Gobierno «estatutariamente» no se prevén ni primarias ni cambios en las listas, salvo por bajas voluntarias. También Vox apuesta por la continuidad con José María Figaredo.