«Todos los partidos necesitan presidente, pero ahora la prioridad es tener un Gobierno del PP» Paloma Gázquez | Candidata al Congreso de PP-Foro

Paloma Gázquez (Málaga, 1969) fue ratificada ayer como número uno de la candidatura de PP-Foro al Congreso por los órganos internos del partido después de días de incertidumbre por el hermetismo con el que Génova llevó la constitución de sus listas. La que fuera elegida diputada por Asturias en la fallida legislatura, inmersa ya en una intensa actividad de precampaña, considera que la prioridad ahora es ganar las elecciones y conseguir un Gobierno del PP. El vacío de poder en el partido tras la dimisión de Mercedes Fernández, dice, puede esperar.

-El PP apuró tanto los plazos para dar a conocer a sus candidatos que generó cierta incertidumbre...

-Para nosotros no ha sido ninguna sorpresa porque, desde un principio, Pablo Casado nos comunicó a los diputados que estaba muy satisfecho con nuestro trabajo y que seguía contando con nosotros. Y así me lo hizo saber a mí también. De hecho, no he parado de trabajar desde que se han disuelto las Cortes con un cronograma de trabajo siete días a la semana para poder transmitir nuestro mensaje a todos los colectivos y a todos los sectores.

-¿Cómo afronta esta nueva cita electoral? ¿Es una segunda oportunidad para el PP?

-Desde un punto de vista personal es un honor que hayan vuelto a confiar en mí. Y como partido es una nueva oportunidad para Asturias y para España. Una nueva oportunidad para sumar fuerzas, para unir, para ganar, para gobernar y para que cambie España.

-La lista del Congreso se mantiene, pero no la del Senado, con Mercedes Fernández como cabeza visible. ¿Qué le parece la nueva incorporación?

-Mercedes Fernández tiene gran experiencia política y estoy segura de que tendrá mucho que aportar en esta campaña.

-El PP vuelve a concurrir a las elecciones en coalición con Foro. ¿Confía en que en esta ocasión mejore la relación entre ambas fuerzas?

-Particularmente yo mantuve una buena relación y colaboración con Foro durante la pasada campaña y estoy segura de que esta vez volveremos a trabajar de forma coordinada.

-Lo que no fue posible es llevar a cabo la estrategia promovida por Pablo Casado 'España Suma'. ¿Ciudadanos y Vox se pueden arrepentir de no sumarse a este proyecto?

-Nosotros lo intentamos hasta el último momento. De hecho, nuestras listas al Congreso y al Senado tardaron en salir porque Pablo Casado estaba dispuesto a ceder algunos de nuestros números uno a la coalición. Lo mejor era haber concurrido juntos a las elecciones porque era lo que la sociedad demandaba y por ese motivo vamos de la mano con Foro, porque creemos en unir fuerzas y en apostar por proyectos conjuntos.

-Albert Rivera le ha levantado el veto a Sánchez y parece ahora dispuesto a apoyar su candidatura. ¿Qué le parece este giro por parte de Ciudadanos?

-No me corresponde valorar la estrategia de Ciudadanos. La dirección nacional de mi partido será la que, después de las elecciones, trate de conseguir aunar fuerzas en torno a un mismo proyecto para lograr un Gobierno de unión, como lo hemos hecho en muchas comunidades autónomas.

-Una de las principales particularidades de esta nueva cita electoral es la irrupción de Más País. ¿Cómo puede alterar el terreno político el partido de Íñigo Errejón?

-Nosotros realmente no competimos por el mismo sector del electorado que Más País.

-Pero llega con la intención de facilitar acuerdos con el PSOE...

-El PSOE ha demostrado durante todo este tiempo que no tiene capacidad para pactar y llegar a acuerdos.

-La reciente dimisión de Mercedes Fernández como presidenta del PP ha dejado un vacío de poder en el partido. ¿Hasta cuándo va a poder mantenerse esta situación?

-Es una cuestión absolutamente secundaria. Lo fundamental ahora son las elecciones del 10 de noviembre para que gane Asturias y gane España con un cambio de Gobierno que debe dirigir el PP.

-¿El PP de Asturias no necesita un presidente?

-Todos los partidos lo necesitan, pero ahora la prioridad es España y Asturias. La prioridad es tener un Gobierno del PP que nos saque del agujero en el que estamos. Y si España lleva meses con un presidente en funciones, nosotros también podemos estar en una situación de interinidad durante algún tiempo.

-Pero España tiene presidente, en funciones, pero presidente...

-Y nosotros funcionamos igual.

-¿Cree entonces que es una cuestión que no se va a abordar hasta después de las elecciones?

-Es una cuestión que está en manos de la dirección nacional.

-Ha sonado con fuerza su nombre para una posible dirección transitoria. ¿Sería compatible con ser diputada?

-Ese es un debate interno del partido que a los ciudadanos les aburre muchísimo. Lo que quiere la gente ahora es que se busquen soluciones a sus problemas. Y en eso estamos exclusivamente.

-También se habla de Mario Arias para asumir esa responsabilidad. ¿Qué le parece ese perfil?

-En el partido hay muchas personas que podrían hacer esa labor muy bien. Mario, y muchos otros.