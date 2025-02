Patxi López, presidente de la comisión para la reconstrucción

efe Jueves, 7 de mayo 2020, 11:50 Comenta Compartir

El expresidente del Congreso y diputado socialista Patxi López ha sido elegido este jueves presidente de la nueva comisión para la reconstrucción social y económica constituida en la Cámara Baja. López ha sido elegido en votación a mano alzada mediante voto ponderado por mayoría simple, en concreto por 165 sufragios, en pugna con la candidata del PP y también expresidenta de la Cámara, Ana Pastor, que ha obtenido 91; ha habido 37 votos en blanco. Su elección se ha producido en segunda votación, ya que en una primera, con igual respaldo, no había conseguido la mayoría absoluta de 176 sufragios exigida para su designación.

El grupo parlamentario de Vox, que había pedido que las votaciones se celebraran de forma secreta, mediante papeleta en urna, ha anunciado que no participaría en ellas al considerar que se había vulnerado el procedimiento.

Como vicepresidente primero ha resultado elegido el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, con 157 votos procedentes del PSOE y también de su grupo parlamentario, que a su vez había apoyado la candidatura de López para encabezar la Mesa de la comisión. Ocupa la vicepresidencia segunda el diputado del PP Guillermo Mariscal, gracias a 92 votos, los del grupo popular además de Coalición Canaria y Foro.

También han resultado elegidas secretaria primera la diputada socialista María Luz Martínez Seijo, con 157 apoyos, y la diputada del PP Isabel Borrego Cortés, con 92. Los votos en blanco de las sucesivas votaciones han correspondido a los grupos de Ciudadanos y ERC, así como a EH Bildu y Junts per Catalunya.

En este nuevo órgano parlamentario, constituido hoy bajo presidencia de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se pretenden centrar los objetivos del proceso de reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus.

El grupo socialista es el mayoritario en la comisión, con 13 diputados, y le sigue el PP con nueve; Vox con cinco; Unidas Podemos con cuatro; ERC con uno; el Plural con cuatro; Cs con uno; PNV con uno; EH Bildu con uno; y el Mixto con siete.

Llamada a la unidad

Tras la constitución, López ha advertido a todos los grupos políticos que no pueden «deslizarse por la pendiente del desacuerdo» por «cuestiones partidarias» que serían «inentendibles» en estos momentos. Además, ha instado a «superar las rencillas partidarias» y no ir a la comisión a «ganar o perder» sino a sumar y trabajar por la reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus.

López ha empezado su intervención pidiendo un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, sus familiares «que en muchas ocasiones no han podido ni despedirlos», y por todos los héroes y heroínas que se encuentran «en primera línea» ante esta pandemia.

«Los ciudadanos nos exigen que ni se nos ocurra por cuestiones partidarias, inentendibles en este momento, deslizarnos por la pendiente del desacuerdo», ha avisado en su discurso, en el que ha dicho que la labor de la comisión es «absolutamente necesaria» y requiere «altura de miras, sentido de Estado, unir proyectos, aunar esfuerzo y sumar voluntades».

Porque la crisis económica y social tras el coronavirus se «agravará» si no se hace nada y tendrá «efectos devastadores», ha augurado. Así que ha reclamado «altura de miras» para superar las «discrepancias y disensos» que puedan surgir. «No podemos no hacer nada, no es una opción no hacer nada», ha aseverado, al tiempo que ha reclamado a todos los grupos trabajar para hacer «el mejor diagnóstico de la situación y dar las mejores respuestas todos juntos».

Y también ha dejado otro aviso sobre la mesa para los distintos grupos parlamentarios al constatar que la comisión de reconstrucción «no es una sesión de control al Gobierno», pero tampoco «una mesa de negociación» entre la oposición y el Ejecutivo, sino que su tarea es «buscar una salida social y económica» a la crisis del coronavirus.

Tras quedar constituida la comisión, López ha convocado una reunión de la mesa y la junta de portavoces de este órgano para ultimar una reunión la semana que viene, en la que aprobar el plan de trabajo que se está intentando consensuar entre todos los grupos.