Pedro Leal votará en contra de las cuentas del PSOE para 2020

J. L. G. GIJÓN. Domingo, 22 de diciembre 2019, 03:51 Comenta Compartir

La guerra interna de Foro vivió ayer un nuevo episodio. Si el viernes la comisión directiva del partido anunciaba que no iba a presentar enmienda a la totalidad al presupuesto regional y que no apoyaría ni la del PP ni la de Vox, ayer su diputado Pedro Leal apuntó su intención de llevar a cabo algo que muchos, dentro y fuera del partido, llevan semanas pensando: su disposición a votar en contra de las cuentas del PSOE. «Como diputado, portavoz adjunto y vicesecretario de Foro, jamás renunciaré a defender la ideología y el programa electoral del partido con mi voz y mi voto, por obligación de lealtad a mí mismo y a nuestros militantes».

El viernes, mientras la comisión directiva del partido decidía su posición de cara a la aprobación de las cuentas de 2020, Pedro Leal anunciaba la presentación de 27 enmiendas que firma él mismo y que tocan diferentes aspectos «recogidos» en el programa de la formación. Entre ellas hay varias, como la supresión del Impuesto de Sucesiones y la rebaja del tramo autonómico del IRPF, que pueden ser calificadas como de totalidad, al afectar a la parte de los ingresos de las cuentas. Una labor que le corresponderá dilucidar al letrado de la Junta.

La intención del secretario general de la organización, Adrián Pumares, es retirar estas enmiendas haciendo uso de su condición de portavoz en la Junta de la formación. «Impedir o votar en contra de las enmiendas que piden la supresión del Impuesto de Sucesiones y la bajada del IRPF autonómico es una traición sin precedentes a los militantes de Foro», afirmó Pedro Leal.

La retirada de las enmiendas en la jornada de mañana no garantiza que se no rompa la unidad de voto en el seno de Foro. Pedro Leal contaría con otra oportunidad en el Pleno del jueves, en el que se debatirán las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. Pasado este trámite, los diputados de la Junta se volverán a ver las caras el día 30 para votar la ponencia del presupuesto, una nueva oportunidad para que Pedro Leal demuestre su rechazo a las cuentas del PSOE. «Sería una auténtica irresponsabilidad consentir un presupuesto continuista para toda Asturias que sigue la misma línea de los presupuestos socialistas de los últimos años y que tanto daño, retroceso y declive han causado a esta región, a cambio de cuatro migajas localistas».

La disputa en el seno de Foro se desató en los últimos meses después de los cambios que introdujo su presidenta, Carmen Moriyón, en el seno de la directiva. Sin el control de la misma, la ex alcaldesa de Gijón introdujo a tres nuevos vocales y suspendió a otros tantos, pasando a dominar las votaciones. Un giro buscando la «utilidad» del partido que desairó al sector afín a Álvarez-Cascos, que ha impugnado en los tribunales todas las decisiones de la directiva, lo que ha llevado al señalamiento de una vista que se celebrará el día 30. Ayer, en el seno de la directiva, se esperaba la reacción de Pedro Leal, al que invitan a aceptar la disciplina de la formación. «Si quiere ir de verso suelto, que vaya por libre, pero si está en el partido tiene que hacer lo que diga el partido», señaló un miembro de la directiva. Por ahora no se contemplan medidas disciplinarias contra Pedro Leal, pero no se descartan si se consuma la ruptura de la disciplina de voto.