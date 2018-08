Pedro Sánchez, sobre los ataques a las sedes: «No permitiremos que se ensalce el franquismo» Mieres. La fachada de la Casa del Pueblo apareció ayer totalmente empapelada con pegatinas críticas con Pedro Sánchez. / JUAN CARLOS ROMÁN Sedes del PSOE, IU y Podemos amanecen, otro día más, empapeladas con carteles críticos con la exhumación de los restos de Franco ANA MORIYÓN OVIEDO. Sábado, 11 agosto 2018, 01:30

Varias sedes locales del PSOE, Podemos e IU repartidas por diferentes puntos de la geografía asturiana amanecieron ayer, una vez más, empapeladas con pasquines críticos con la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su decisión de exhumar los restos de Francisco Franco de El Valle de los Caídos. Los carteles, con proclamas en favor del dictador, acusan al líder socialista de ser un «profanador de tumbas» y reclaman que «no se toque» el monumento madrileño.

El ataque ha afectado otra vez a la Casa del Pueblo de Gijón, pero también a las de San Martín del Rey Aurelio, Mieres, Pola de Lena y Langreo; así como a la sede de IU de San Martín del Rey Aurelio y, por tercera vez, a la de Podemos de Gijón. En las últimas semanas han sido objeto de conductas similares las casas del pueblo de Siero y Llanera, la sede regional de la FSA de La Ería; así como la sede central de IU y los locales de la coalición de Gijón y Corvera. La Brigada de Información de la Policía Nacional ya ha abierto una investigación para tratar de determinar la autoría de los hechos hablando con posibles testigos y visionando cámaras de seguridad de la zona.

La última ola de actos vandálicos, además, tiene lugar después de que un juzgado gijonés archivara la denuncia interpuesta por Xixón Sí Puede -marca local de Podemos en Gijón- por uno de los ataques sufridos en su sede. La magistrada entiende no existe delito, sino «libertad de expresión».

Las reacciones no se han hecho esperar. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó estos hechos en su red social y lanzó una advertencia: «La democracia española no se puede permitir monumentos que ensalcen la dictadura franquista». En la misma línea, el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, dejó claro que este tipo de actos no iba a amilanar al PSOE. «No nos callaron, ni nos callarán», sentenció. También el secretario general del SOMA, sindicato que comparte con el PSOE las sedes de Mieres y San Martín del Rey Aurelio, criticó ayer la falta de valentía de los autores para defender públicamente su postura sobre la exhumación de los restos del dictador y atribuyó este tipo de actuaciones a un colectivo «bien organizado, no se trata de cuatro espontáneos». «Con su forma de proceder nos reafirmamos en lo que venimos defendiendo política y sindicalmente», concluyó José Luis Alperi. El PSOE de Mieres también emitió ayer un comunicado para advertir a los autores de que «unas pegatinas no van a cambiar la decisión del Gobierno» ya que, completan, «tras 40 años de democracia, ni podemos ni debemos consentir monumentos a dictadores».

Las casas del pueblo del @PSOE amanecen así desde hace semanas. La #Democracia española no se puede permitir monumentos que ensalcen la dictadura franquista. Pronto serán pasado. Seguimos adelante. pic.twitter.com/69aSn8WDve — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 10 de agosto de 2018

Gracias @sanchezcastejon por expresar tu apoyo a las Agrupaciones afectadas. En nombre de la Federación Socialista Asturiana quiero darte públicamente las gracias y decirte que, efectivamente, seguiremos adelante. No nos callaron, ¡no nos callarán! https://t.co/8sEq3n2vfr — Adrián Barbón (@AdrianBarbon) 10 de agosto de 2018

El PP también condenó este tipo de actos vandálicos, si bien entiende que estamos ante una «retroalimentación» que beneficia a las dos partes. «A quienes les viene bien ahora hablar de Franco y a quienes se dedican a poner carteles. Para nosotros es historia», resolvió Luis Venta, secretario general del PP de Asturias. El presidente de Foro, Pedro Leal, evitó hacer ningún tipo de valoración al respecto al existir ya una decisión judicial -la que afecta a la denuncia de Xixón Sí Puede- que «simplemente respetamos».