«Pensar que el PP no es la alternativa al PSOE es hacer un mal análisis de la realidad»

Teresa Mallada | Candidata del PP a la Presidencia de Asturias «El Partido Popular ha dado un cambio tan importante que merece ser la apuesta de los asturianos» ANA MORIYÓN OVIEDO. Domingo, 5 mayo 2019, 03:23

Teresa Mallada (Cabañaquinta, 1973) está convencida de que el PP superará el batacazo electoral del pasado 28 de abril y que vivirá este mes la remontada en las elecciones autonómicas y locales. La candidata popular a la Presidencia del Principado cree que la transformación que ha experimentado su formación en Asturias «merece» recibir el respaldo por parte de los ciudadanos y ni se plantea la posibilidad de perder el liderazgo de la derecha en un Parlamento cada vez más fragmentado. Eso sí, evita profundizar en la crisis interna del partido y sus consecuencias en los próximos comicios, al tiempo que dice sentirse arropada por la inmensa mayoría de la militancia.

-El PP ha registrado los peores resultados de su historia. ¿Cómo se digiere tal batacazo?

-Fue un resultado que obviamente no esperábamos, pero el PP se sobrepone siempre a momentos delicados y en esta ocasión no va a ser menos. Estamos trabajando al 100% para conseguir los mejores resultados en las elecciones autonómicas y locales.

-¿Toca hacer autocrítica?

-Ya se ha hecho. Hubo un comité ejecutivo nacional donde el presidente nacional dijo que, efectivamente, no eran los resultados que queríamos, pero todos salimos reforzando a nuestro presidente y a nuestra dirección nacional, y con muchas ganas de mejorar con diferencia los resultados.

-¿Deduzco de sus palabras que no cree que debe haber dimisiones?

-En absoluto.

-¿Se confundió la dirección nacional tratando de radicalizar su mensaje para competir con Vox?

-No he visto esta radicalización. Yo creo que el PP siempre ha sido un partido de centro derecha y seguimos siéndolo. Y, de hecho, se ha pensado en mí como candidata autonómica, que siempre he sido una persona muy moderada, que he hecho del diálogo mi herramienta de trabajo y que siempre he estado en el centro derecha.

-Da la sensación, sin embargo, de que Casado está dando ahora un giro al centro en su discurso...

-Siempre he visto a Pablo Casado como un representante político del centro derecha y sigo viéndolo igual.

-Otra de las críticas más escuchadas sobre la estrategia del PP fue la elección de los candidatos. ¿Demasiada renovación?

-Era lo que pedía todo el electorado y Pablo Casado lo hizo.

-La designación por parte de la dirección nacional también ha sido muy cuestionada. ¿Debería el PP profundizar en su democracia interna?

-Los estatutos, aprobados por unanimidad, dicen clarísimamente que los candidatos autonómicos son designados por la dirección nacional.

-¿Aboga usted por revisar esos estatutos?

-Eso tendría que hablarse en un nuevo congreso nacional.

-Precisamente su nombramiento ha abierto una brecha en el PP asturiano. ¿Teme que esa imagen de división pueda perjudicar al partido?

-Mi designación ha sido aprobada prácticamente por la mayoría del partido. Han sido cuatro personas concretas las que han dicho que se podía haber hecho de otra manera. El respaldo del PP hacia mi designación yo lo considero unánime.

-¿Se siete respaldada por la dirección autonómica?

-Me siento respaldada por los afiliados del partido.

-Ha sido muy crítica con la coalición con Foro. ¿Cree que alguna persona pudo dejar de votar al PP porque iba en coalición con Foro?

-Lo que he dicho es que no me parecía que era el momento de ir en coalición. Pero ahora yo me centro en el futuro y eso es pasado.

-¿Teme que la irrupción de Vox y el auge de Ciudadanos también hagan daño al PP en las autonómicas?

-Estas son unas elecciones en las que se presentan más partidos que nunca. No obstante, creo que los ciudadanos sabrán apreciar que el único partido que plantea las propuestas que necesita Asturias para salir adelante es el PP.

-Ahora tienen un rival más, Foro. ¿Ve a Moriyón una candidata potente, como la ha descrito Barbón?

-Si Barbón la ve así, le animo a que se presente en coalición con Foro.

-¿Valora un gobierno de derechas en coalición con una o varias de esas fuerzas?

-No me planteo ningún pacto hasta no ver los resultados.

-¿Pero tendrá alguna preferencia?

-Mis preferencias de cara a llegar a acuerdos son con aquellos partidos que quieren el verdadero cambio para Asturias.

-Con la fragmentación que se prevé en el Parlamento, ¿teme perder el liderazgo de la derecha?

-Pensar que el PP no es la alternativa al PSOE es hacer un mal análisis de la realidad. El PP ha sido, es y sigue siendo la alternativa al PSOE. Eso es indiscutible.

-¿Dígame entonces las propuestas que les diferencian del resto de los partidos de la derecha?

-Una diferencia fundamental con el resto de las formaciones es la eliminación del agravio fiscal competitivo, para que ningún asturiano pague más impuestos que otro español en una situación económica similar, pero también la reducción del tramo autonómico del IRPF en rentas medias y bajas y la supresión de impuestos como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Además, el PP hará una apuesta por los autónomos con la reducción de la cuota.

-Plantean crear una consejería de Innovación, Empresa y Universidad...

-Queremos crear una consejería para dar la importancia que debe tener a la innovación y para vincular la empresa con la Universidad, con el objeto de formar a los universitarios para que encuentren empleo en nuestras empresas. Además, hacemos una apuesta clara por la formación dual en materia profesional, queremos que los padres tengan libertad absoluta para elegir centro, abogamos por la gratuidad del cero a tres y queremos instaurar una dirección general de Educación Pública y otra de Educación Concertada para defender esta última con total claridad.

-¿Y en materia de infraestructuras?

-Nadie está hablando de conectividad aérea y nosotros tenemos claro que es lo que necesita Asturias y cómo se puede solucionar. En concreto, declarando los vuelos a Madrid y Barcelona como servicio público. Somos el partido que está liderando las propuestas en Asturias, hasta el punto de que todas están siendo luego repetidas por el resto de los candidatos.

-¿Cree que son suficientes para frenar la sangría demográfica?

-Es difícil, por eso hay que plantear propuestas muy concretas como las ayudas a la rehabilitación de vivienda, a la compra de vivienda en municipios pequeños, el apoyo al sector agroalimentario y forestal...

-¿Qué ha supuesto el Gobierno de Javier Fernández para Asturias?

-La ha dejado absolutamente muerta y ahora necesita despertar. Estamos a la cola del desarrollo del resto de regiones de España, con índices económicos que son absolutamente relevantes. Nos va a costar salir de esta situación, por eso tenemos que poner en marcha desde el minuto cero todas las medidas que llevamos en nuestro programa.

-El PSOE la acusa de firmar el plan de cierre de Hunosa siendo su presidenta y se felicita porque han sido ellos los que la han salvado. ¿Es como lo cuentan?

-Se me caería la cara de vergüenza decir eso cuando antes de la moción de censura lo único que sabía hacer Barbón era ponerse detrás de una pancarta que decía 'no al cierre de los pozos', pero con Sánchez en el Gobierno no se supo más de aquello. Y ahora, de repente, aprueban un plan basado en el que yo llevé a Bruselas. En un mes no les ha dado tiempo a poner en marcha un plan.

-Pese a su recurso, la jueza del 'caso Hulla' la mantiene como investigada. ¿Ir en esa condición a unas elecciones supone una mochila?

-No estoy en el 'caso Hulla', sino en una pieza separada. Y en absoluto me supone un problema porque es una acusación a toda una corporación municipal de 17 concejales donde gobernaba el PSOE e IU. Y no he oído a Barbón decir nada sobre las dos personas que sí están investigadas en el 'caso Hulla' y que fueron concejales del PSOE.

-En estas elecciones el PP se juega también la recuperación de viejos feudos, como es el de Oviedo.

-No tengo la más mínima duda de que así será. Nos presentamos en los 78 municipios con 65 candidatos nuevos. Ha sido una auténtica revolución. El PP se enfrenta a estas elecciones autonómicas y locales con una fortaleza que no había visto en muchos años. Tenemos candidatos muy potentes, con una representatividad enorme de todos los sectores productivos, que van a dar muchas sorpresas. El PP ha dado un cambio tan importante que merece ser la apuesta de los asturianos.