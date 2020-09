Laura Pérez Macho abandona la presidencia de la comisión parlamentaria de la Covid por «responsabilidad, coherencia y generosidad» Luis Fanjul asume el cargo tras la renuncia de su compañera, que la pasada semana fue destituida como portavoz parlamentaria de Ciudadanos JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Miércoles, 9 septiembre 2020, 14:45

Laura Pérez Macho renunció esta mañana a la presidencia de la Comisión de Estudio de la Gestión de la Crisis Sanitaria de la covid-19 que se desarrolla en la Junta del Principado por «responsabilidad, coherencia y generosidad». La renuncia llega después de que su grupo parlamentario le retirase el cargo de portavoz en favor de Susana Fernández, en lo que fue la última de una larga serie de crisis desde las pasadas elecciones en Ciudadanos.

La comisión, que esta mañana acogió una serie de comparecencias de ámbito económico, fue creada a instancias de la formación naranja. Laura Pérez Macho asumió su presidencia con la intención de que se convirtiera en un foro a través del que Asturias se pudiese preparar para afrontar con garantías una nueva pandemia, y no en un escenario de batalla política. Ante los cambios producidos en su partido, la ya expresidenta de la comisión señaló que abandonaba el cargo al no tener «la certeza de que podré desempeñar las funciones que me fueron encomendadas en los términos acordados» con los grupos.

La dimisión de Pérez Macho dio paso al nombramiento de un nuevo presidente, en este caso su compañero de partido Luis Fanjul. Ciudadanos fue el único grupo que presentó candidato, logrando cinco votos a favor y dos abstenciones. El nuevo presidente agradeció la confianza a la Cámara. «Espero llevar esta comisión a buen puerto», señaló.