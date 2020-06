La Covid acapara el Consejo de Seguridad Nacional que no vio venir la pandemia a principios de marzo El Rey pide al Gobierno que mantenga alta la guardia contra el virus tras el estado alarma MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Lunes, 22 junio 2020, 16:28

110 días después de su última reunión el 4 de marzo, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), el organismo del Gobierno encargado de valorar las grandes amenazas a las que se enfrenta España, volvió a reunirse hoy. Y lo hizo de nuevo en Zarzuela y volvió a hacerlo bajo la presidencia del Rey, como aquella jornada que tuvo lugar diez días antes de que se declarara el estado de alarma. Y hasta ahí las coincidencias, porque este lunes, a diferencia de lo tratado aquel miércoles de marzo, casi el 100% de la reunión trató sobre el coronavirus, un tema que en la anterior convocatoria del CSN apenas se mencionó a pesar de que ya para entonces el virus había provocado miles de muertos en China, se había expandido por varios países de Asia y empezaba a provocar graves problemas sanitarios en la vecina Italia.

Hace 110 días, los máximos responsables de la Seguridad Nacional se limitaron a presentar al jefe del Estado el informe, casi protocolario, sobre 2019. Un dossier, que a pesar de acabarse de elaborar en las primeras semanas de 2020 cuando la expansión de la Covid-19 en Asia era una realidad incontestable, en ningún momento situaba a una pandemia entre los principales riesgos para la desestabilización de un país, que tres meses y medio después intenta salir de la mayor crisis desde su Guerra Civil.

Riesgo minimizado

Entonces, en vísperas de que España se sometiera a un confinamiento de cien días, el CSN informó a Felipe VI que solo la proliferación de armas de destrucción masiva se consideraba una amenaza menor que una crisis sanitaria. Seguridad Nacional minimizaba entonces el riesgo de una pandemia, a la que situaba al final de una lista que encabezaban los ciberataques.

Este lunes, el Monarca no hizo ninguna crítica a aquellos asesores que no vieron venir la gravedad de la amenaza que se cernía sobre España la semana anterior de que el Ejecutivo tuviera que decretar el estado de alarma. Felipe VI, no obstante, sí que tuvo un gesto inédito. Antes de escuchar las prolijas explicaciones que le tenían reservados los ministros, abrió el encuentro con una petición al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez: mantener alta la guardia frente al coronavirus porque el fin de la desescalada no ha acabado, ni mucho menos, con la pandemia ni con el riesgo de rebrotes.

El Rey, además, en sus palabras ante el Consejo destacó el trabajo durante estos meses del personal sanitario, además del sacrificio de la ciudadanía durante el largo confinamiento para frenar la pandemia.

Vicepresidente atento

Especialmente atento al discurso del jefe del Estado estuvo, según se aprecia en las imágenes distribuidas por Zarzuela, estuvo el vicepresidente segundo del Ejecutivo. Pablo Iglesias y Felipe VI no se veían las caras precisamente desde la última reunión del CSN de aquel miércoles anterior al controvertido 8-M, que además fue la primera convocatoria de este órgano con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Y es que el vicepresidente segundo no formó parte de la lista de miembros del Gobierno con los que se fue reuniendo periódicamente Felipe VI en Zarzuela para analizar la evolución de la situación provocada por el coronavirus en sus diferentes departamentos.

El líder de Podemos y el Rey se vieron este lunes también por primera vez desde que la formación morada se embarcara en su última campaña para tratar de poner en marcha una comisión del investigación en el Congreso de los Diputados sobre el patrimonio en Suiza y las comisiones cobradas por Juan Carlos I. Una iniciativa que no salió adelante la semana pasada por el voto en contra del PSOE, PP y Vox.

Junto a Pedro Sánchez e Iglesias acudieron este lunes a Zarzuela las otras tres vicepresidentas (Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera) y los ministros de Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, Hacienda, Interior, Sanidad, Transportes, Industria, Política Territorial y Ciencia.

Además del Rey, Sánchez y los ministros que han ejercido durante el estado de alarma como autoridades competentes (Sanidad, Interior, Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) tomaron la palabra para presentar sus respectivos informes de las actuaciones en la gestión de la crisis, que monopolizó el encuentro a diferencia de lo ocurrido en marzo. También habló el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para informar de los trabajos encaminados a obtener una vacuna que proteja de la Covid en los que está participando España.

El director del Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, nombrado este año secretario del CSN también estuvo presente, junto a varios secretarios de Estado, la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya.

La de este lunes fue la quinta ocasión en la que Felipe VI ha presidido una reunión del órgano de seguridad desde su creación en 2013.