Los CDR detenidos planearon la toma de El Prat para forzar la intervención del Ejército

Mantuvieron contactos con Tsunami para provocar una avalancha de 10.000 personas que obligara la movilización de las Fuerzas Armadas que veían positiva para su causa

Jueves, 7 noviembre 2019

La avalancha de manifestantes que el pasado 14 de octubre, solo horas después de conocerse la sentencia del procés, amenazó con bloquear el aeropuerto de El Prat fue una acción diseñada por los Equipos de Respuesta Técnica (ERT), la «organización terrorista» que, según la Audiencia Nacional, nació en el seno de los Comités de Defensa de la República (CDR).

El sumario de la 'operación Judas', el operativo de la Guardia Civil que el pasado septiembre acabó con la detención y encarcelamiento de siete CDR acusados de preparar atentados, desvela los supuestos contactos de estos presuntos activistas de los ERT con Tsunami Democrátic, la plataforma que llamó a la toma del aeródromo barcelonés, que está investigada como organización terrorista por la Audiencia Nacional y que, a pesar del cierre de sus webs por orden del juez Manuel García Castellón, ha convocado para la jornada de reflexión actos de protesta por toda Cataluña.

10.000 personas

Según la información aportada por los servicios antiterroristas al tribunal de la calle Génova, el propósito de los ERT en la acción de El Prat era reunir a, al menos 10.000 personas en la protesta en las instalaciones aeroportuarias.

Una muchedumbre que –calculaban- desbordaría a los Mossos d'Esquadra que custodian habitualmente el recinto y que forzaría la intervención del Ejército, objetivo real de esta acción porque los CDR detenidos entendían que la movilización militar para retomar el control de las instalaciones sería una imagen muy positiva para la causa independentista, como lo fueron, siempre según su juicio, las cargas policiales en los colegios durante el 1-O.

Baliza en el coche

Todos estos planes, análisis y contactos con Tsunami fueron revelados en una conversación que mantuvo uno de los cabecillas de los ERT encarcelados, Eduardo Garzón Bravo, con un tal 'Erik', el pasado 19 de septiembre. Esa conversación fue grabada por una baliza que la Guardia Civil colocó en el coche de Garzón.

En esa charla, ambos hablan del corte de carreteras y de la colaboración con Tsunami, que, según el explica Bravo, tiene previsto entre otras acciones ocupar la sede del Banco de Sabadel en Barcelona, probablemente como primera acción «contundente» de la recién nacida plataforma. Es 'Erik' el que introduce el tema de que los CDR planean algo en el «aeropuerto a lo Hong Kong, como hicieron los de Hong Kong, cortar el aeropuerto».

Garzón responde que esa acción es perfectamente factible «siempre que haya 10.000 personas». Con un número así, dice el cabecilla de los CDR, «la única forma de desalojarnos es que venga el Ejército».

'Erik' le da la razón porque con 10.000 personas «los Mossos no actúan» y recuerda que en un episodio anterior en La Junquera, con solo un millar de manifestantes, la policía autonómica «no consiguió» desalojar.

«Sería una victoria»

«Sería una victoria, el Ejército aquí...», recalca Garzón. «Sería lo mejor», coincide 'Erik. «Y que nos desaloje el Ejército», abunda Garzón. «Exacto», responde su interlocutor. «Sería como el 1 de octubre», zanja el cabecilla de los CDR encarcelado

Los atestados de los servicios de información de la Guardia Civil hacen hincapié en que el ala «terrorista» de los CDR desmantelada iba a comenzar a atacar el «día D», día en que se diera a conocer la sentencia, que finalmente fue el 14 de octubre, la jornada en la que se produjo la ocupación de El Prat. No obstante, señalan los informes, los ERT sabían que tenían que coordinarse con otros colectivos, como Tsunami o Picnic por la República, y escalonar las acciones para que no coincidieran, «más que nada porque si nos vienen muchas cosas no hay gente».

Hay otras conversaciones en las que los detenidos hacen mención a su colaboración con Tsunami pero la Guardia Civil tiene otra prueba de cargo de la relación de la plataforma que llamó a la toma de El Prat con los supuestos terroristas. En casa de Guillem Xavier Duch, otros de los encarcelados, los agentes localizaron equipos de comunicaciones y una libreta en que se reseñan acciones y reuniones, una de ella relativa, precisamente, al aeropuerto y a Tsunami.