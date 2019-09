PP de Asturias Mallada: «Asumiré todas las responsabilidades que el partido me traslade como llevo haciendo 26 años» «No voy a entrar a valorar ninguna figura porque no es un tema que me toque a mí, ni que toque en este momento, cuando la dirección nacional está tomando sus decisiones», asegura la portavoz del grupo parlamentario ANA MORIYÓN Gijón Miércoles, 25 septiembre 2019, 13:27

Teresa Mallada evitó esta mañana pronunciarse en relación al proceso interno en el que se encuentra el PP asturiano después de que, el pasado lunes, la hasta entonces presidenta del partido, Mercedes Fernández, anunciara su dimisión. La portavoz del grupo parlamentario y líder del sector opuesto al de Fernández se limita a afirmar que corresponde a Génova «adoptar las medidas adecuadas para que exista una sustitución de la manera más normal posible» y que, en este momento, la dirección nacional está realizando las «gestiones oportunas», pero es un proceso «que lleva su tiempo».

Mallada fue hermética cuando, durante una rueda de prensa convocada para hablar de la lucha contra la avispa asiática, se le cuestionó de forma insistente sobre el futuro de esta organización y su liderazgo. Sobre la posibilidad de que fuera ella misma quien asumiera el cargo, recordó que es parlamentaria y portavoz parlamentaria «y en este momento ni me he hecho ese planteamiento» si bien, en respuesta a otra cuestión, declaró que asumirá todas las responsabilidades que el partido le traslade «como llevo haciendo 26 años». No quiso valorar tampoco la posibilidad de que sea la diputada nacional Paloma Gázquez quien resulte elegida por Pablo Casado para liderar el PP hasta el próximo congreso ordinario.

«No voy a entrar a valorar ninguna figura porque no es un tema que me toque a mí, ni que toque en este momento, cuando la dirección nacional está tomando sus decisiones», resolvió. Y sobre las informaciones que apuntan a que Mercedes Fernández podría estar en puestos de salida en las listas a las Cortes Generales del PP de Asturias para las elecciones del próximo 10 de noviembre contestó que «eso se verá cuando se hagan las listas, que son competencia de la dirección nacional del partido».

Manifestó, eso sí, que aunque mantiene una relación «fluida» con Pablo Casado todavía no ha hablado de esta cuestión con él ni tiene ninguna reunión prevista para abordar esta cuestión. Y confirmó que aún no se ha convocado el comité regional.