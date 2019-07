Podemos advierte al PSOE de que para «llegar a un acuerdo hay que estar en la misma sintonía» Nuria Rodriguez. / E. C. «Probablemente otras formaciones políticas sí tengan interés en ese juego, pero Podemos no va a jugar ese juego», ha apuntado la diputada de Podemos Nuria Rodríguez EFE Martes, 9 julio 2019, 13:22

La diputada de PodemosNuria Rodríguez ha advertido este martes respecto a las negociaciones que mantienen con la FSA-PSOE para apoyar la investidura de Adrián Barbon como presidente del Principado de que, para llegar a un acuerdo con los socialistas «hay que estar en la misma sintonía».

«Si no estamos en la misma sintonía no hay acuerdo de gobierno. Probablemente otras formaciones políticas sí tengan interés en ese juego, pero Podemos no va a jugar ese juego», ha apuntado Rodríguez tras reunirse junto a la portavoz morada, Lorena Gil, con el comité de empresa de Zender, la empresa que desde 1995 prestaba los servicios de instalación y mantenimiento de Telecable.

La dirigente de Podemos ha admitido que «hay muy poco tiempo» para cerrar ese acuerdo dado que pasado mañana arranca el pleno de investidura en el que Barbón sólo necesita el apoyo de los cuatro diputados morados para ser elegido por mayoría absoluta en primera ronda, pero no en la segunda votación que se celebraría el lunes.

Rodríguez ha reiterado la necesidad de que el PSOE «afine más sus propuestas» dado que, a su juicio, Podemos ha llegado a un alto grado de concreción en sus exigencias hasta el punto de explicar las modificaciones presupuestarias necesarias para llevarlas a cabo.

«Queremos fechas y calendario como se pide a toda la gente en sus trabajos y en sus empleos. Seamos serios y bajemos a la realidad, nadie planifica si no tiene un horario y un dinero», ha añadido.

Así, ha señalado que, por ejemplo, con su exigencia de que el Gobierno central se comprometa a suprimir el peaje del Huerna en 2021 Podemos plantea que previamente se haga una revisión jurídica de su ampliación hasta 2050 «y luego ver cuánto dinero habría que utilizar» para rescindir un contrato «a todas luces ilegal».

La portavoz morada, que ha pedido «salir de los discursos engolados» en la negociación que continuará esta tarde, ha reclamado además que se respeten los procesos internos en las distintas formaciones a la hora de validar los posibles acuerdos dado que «en otras hay ejecutivas que lo deciden», pero en Podemos «no y lo saben».