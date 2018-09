Podemos alerta de un Gobierno «en retirada» que «no tiene interés» en pactar el presupuesto El portavoz de Podemos, Enrique López, interviene en la Junta ante la mirada de la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo. / EFE / CEREIJIDO Mensaje claro del partido morado al PSOE: la gratuidad del 0 a 3 es «irrenunciable» para sentarse a negociar ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO. Lunes, 3 septiembre 2018, 00:46

Quedan aproximadamente cuatro meses hasta que, a finales de diciembre, la Junta General celebre el debate definitivo sobre los presupuestos de 2019. Un tiempo amplio para la negociación, una vez que el Gobierno, a no mucho tardar, dé el pistoletazo de salida a la tramitación con la aprobación del techo de gasto. Pero, a día de hoy, las expectativas de que el proyecto económico para el próximo ejercicio salga adelante no son precisamente halagüeñas. Conocido es el recelo del gabinete regional hacia la actitud de su necesario aliado, Podemos. Pero también el partido morado mira con desconfianza el proceder de los socialistas. Su portavoz, Enrique López, habla de un Ejecutivo y de un presidente, Javier Fernández, «en retirada», y sospecha que, dado que su mandato está a punto de agotarse, «no tiene ningún interés» en llegar a un pacto que permita aprobar las cuentas.

El clima político apunta, pues, a un proceso presupuestario complicado. La aritmética parlamentaria es tozuda y solo da dos opciones, con una serie de combinaciones intermedias, al Gobierno: o mirar a la izquierda, con Podemos e IU, o a la derecha, con el imprescindible concurso del PP. Salvo que los populares faciliten un apoyo casi gratuito, sin apenas condiciones a cambio y con el único argumento de evitar otra prórroga, esa segunda vía es muy dificultosa. En cuanto a la primera, el entendimiento con Izquierda Unida se considera factible desde las filas socialistas, asumiendo que habrá que realizar cesiones. El escollo está en el diálogo con el partido morado, visto el grado de desencuentro entre ambas partes durante toda la legislatura.

El portavoz de Podemos sostiene que su formación encara el proceso desde una actitud favorable al diálogo, pero marcando con meridiana claridad el terreno de juego. Y plantea un requerimiento previo a cualquier posible conversación: que el Gobierno regional asuma la gratuidad de la red educativa de 0 a 3 años. «Es una condición para sentarnos a negociar», advierte López en referencia a una cuestión que ya fue motivo de fricción en los contactos presupuestarios del pasado ejercicio y que para el partido morado es «irrenunciable». Según su criterio, se trata de una medida adecuada para hacer frente a la progresiva pérdida de población que sufre Asturias. «El mejor plan demográfico es el 0 a 3 gratuito», argumenta.

Cree López que el Ejecutivo debe dar signos claros de que quiere un cambio de políticas. Pero teme que dado que hay elecciones en primavera y el Gobierno y su presidente tienen una fecha de caducidad próxima, no haya interés en propiciar un pacto: «Nuestra sensación es que no quieren llegar a un acuerdo, se van a mediados de año y no les importa que haya o no presupuestos».

¿Qué tiene que decir la FSA?

A partir de ahí, el portavoz echa la mirada hacia la Federación Socialista Asturiana y su secretario general, Adrián Barbón. «¿Qué papel juega la nueva dirección del partido en este asunto? ¿Dónde está el cambio? ¿Qué tiene que decir Barbón?», se pregunta López.