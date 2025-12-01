El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cuenta atrás para Navidad: descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Juan Antonino Delgado e Irene Montero este domingo en la manifestación en Sevilla. EFE

Podemos descarta concurrir con Sumar en las elecciones andaluzas

La militancia del partido morado elige al parlamentario y guardia civil en excedencia Juan Antonio Delgado como cabeza de lista para las autonómicas

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:17

Comenta

No habrá papeleta conjunta Podemos-Sumar en Andalucía. Así lo han confirmado en el partido morado de manera tajante este lunes, ahondando la brecha que ... les separa de la organización de Yolanda Díaz y anticipando un escenario de división entre las izquierdas en el próximo ciclo electoral. La candidatura a la Junta de los de Ione Belarra estará encabezada por el parlamentario y guardia civil en excedencia Juan Antonio Delgado, recién rartificado como cabeza de lista a la cita electoral por la militancia de la organización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2 Confinado durante cuatro horas un barrio de Arriondas por la fuga de una sustancia corrosiva de un camión
  3. 3 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  4. 4 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  5. 5

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  6. 6 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  7. 7 Despliegue en Oviedo tras un incendio en un edificio: una mujer y su bebé, afectadas por el humo
  8. 8

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  10. 10 Franklin, el influencer venezolano que conquista Asturias con su moda a pie de calle: «Oviedo lo tiene todo. Y mucho glamour»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Podemos descarta concurrir con Sumar en las elecciones andaluzas

Podemos descarta concurrir con Sumar en las elecciones andaluzas