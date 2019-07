Podemos insiste en la gratuidad del 0 a 3 para apoyar al gobierno del PSOE El secretario general de Podemos, Daniel Ripa, en las escaleras de acceso a la Junta General. / ÁLEX PIÑA Podemos reprocha al PSOE su «desinterés» por llegar a acuerdos y le exige avances en materia de regeneración política y creación de empleo ANA MORIYÓN OVIEDO. Martes, 2 julio 2019, 01:28

Adrián Barbón iniciará hoy su primera ronda de contactos personales con las cabezas visibles del resto de las fuerzas políticas. Lo hará con la tranquilidad que supone tener la Presidencia asegurada, pero con la necesidad de buscar aliados que le permitan dotar de cierta estabilidad al futuro Gobierno. El candidato socialista a la Presidencia del Principado mantendrá encuentros con representantes de todos los partidos salvo de Vox, aunque, al menos de momento, persigue principalmente agradar a Podemos para, junto a su socio histórico, IU, sumar una mayoría de izquierdas que le otorgue cierta estabilidad a lo largo de la legislatura.

Pero Podemos no se lo pondrá fácil al equipo de Barbón. El secretario general de la formación morada, Daniel Ripa, se quejó ayer de la demora en el inicio de estas conversaciones, de la «estrategia de pactos» de los socialistas en la votación para la constitución de la Mesa de la Junta y también de las «diferencias profundas en materia de regeneración política» que, argumentó, han quedado reflejadas con la subida del sueldo por parte de muchos alcaldes de este partido. Unos «condicionantes de partida» que para Podemos no hacen más que demostrar un «desinterés» por parte del PSOE en llegar a un acuerdo programático con esta formación y su apuesta por una investidura «en minoría».

Ripa, que evitó manifestarse en relación a si Podemos debería o no estar en el Consejo de Gobierno, sí avanzó cuáles serán las exigencias programáticas que pondrán sobre la mesa hoy, de cara a la investidura, pero también cuando el PSOE realmente necesite su apoyo.

Vox reclama a la FSA que cese sus políticas de «apartheid y segregación»

Desde Podemos insisten en uno de los principales ejes de las negociaciones protagonizadas por estas dos formaciones durante la pasada legislatura: la educación gratuita para el ciclo de 0 a 3. Pero también inciden en otras cuestiones que ya son viejas reivindicaciones de este partido, como es el avance en la regeneración política, exigiendo medidas contra la corrupción y rebajas en el salario de los diputados. Una propuesta, esta última, que Podemos ya ha registrado y que Ripa teme que «lo primero que hagan sea rechazarla».

«Con voluntad»

Será la portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Lorena Gil, quien acuda al encuentro con Adrián Barbón. Y, según avanzó ayer el secretario general de esta formación, lo hará con «voluntad» para llegar a acuerdos en «cuestiones de interés general» relacionadas con la actividad industrial -sobre todo en lo referente a deslocalizaciones y al futuro de Alcoa- la generación de empleo, los derechos sociales y las infraestructuras -como la eliminación del peaje del Huerna o la mejora de las cercanías-.

La reunión entre Barbón y Gil no será la primera de la jornada. Previamente, en un intento por parte de la FSA de mantener un orden de mayor a menor representación parlamentaria que no se cumple de forma exacta por cuestiones de agenda, el también secretario general del PSOE tiene programada una reunión con Teresa Mallada, portavoz del PP. Un encuentro casi de mera cortesía con la cabeza de lista de la principal fuerza de la oposición que, aunque está sin confirmar, podría presentar su propia candidatura a la Presidencia del Principado para poder confrontar su discurso al del futuro presidente. En tercer lugar, ya por la tarde, Barbón mantendrá un contacto con Ciudadanos aunque, por ahora, los socialistas no se esperan grandes acuerdos con esta formación. Para la jornada de mañana están organizadas reuniones con IU y Foro, en este orden, quedando únicamente al margen de estos contactos el partido de Santiago Abascal. Su hombre en Asturias, Ignacio Blanco, exigió ayer a la FSA que cese sus políticas de «apartheid y segregación contra Vox».