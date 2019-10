Podemos plantea que se aplique el criterio de insularidad en el Principado El PP propone que se tenga en cuenta el PIB per cápita y no la renta, mientras Ciudadanos reclama un estudio sobre el coste de los servicios A. M. OVIEDO. Miércoles, 16 octubre 2019, 03:22

Los diferentes partidos políticos mostraron ayer su voluntad de alcanzar un posicionamiento común en torno al modelo de financiación que sirva para defender los intereses de Asturias de cara a la revisión del sistema actual, con más de diez años de antigüedad y pendiente de reformar desde 2015. No obstante, aprovecharon este primer encuentro para dar a conocer algunas de sus propuestas. Así, el PP planteó la necesidad de que en el futuro sistema se tengan en cuenta aspectos como el número de parados de larga duración mayores de 50 años, la tasa de actividad y que, en el caso del Fondo de Convergencia, se atienda al PIB per cápita y no a la renta per cápita, «más elevada en Asturias por efecto de unas pensiones más altas», argumentó Teresa Mallada, portavoz del grupo parlamentario popular. Desde Ciudadanos, a través de su portavoz, Laura Pérez Macho, se incidió en la importancia de que, además de solicitar más fondos al Estado, se realice un estudio sobre el coste de los servicios. Lorena Gil, cabeza visible de Podemos en la Junta, anotó la urgencia de incluir otros criterios como la necesidad de que Asturias cuente con una red de escuelas de cero a tres años; que se tenga en cuenta la «huella ecológica» de esta región, ya que «históricamente ha exportado energía a todo el Estado y nos hemos tragado la contaminación»; la brecha salarial y las dificultades en materia de conectividad, llegando incluso a proponer que se le aplique al Principado el criterio de insularidad.

Ángela Vallina, de IU, se mostró partidaria de alcanzar alianzas con otras comunidades con condicionantes similares a los de Asturias; mientras que Adrián Pumares, de Foro, defendió un sistema «justo» que reparta los fondos en base a principios de igualdad y solidaridad. La diputada de Vox Sara Álvarez expresó su disposición a buscar un modelo de financiación que beneficie a Asturias «lejos de debates partidistas».