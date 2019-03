Podemos plantea llevar a Teresa Mallada ante el juez por presunta malversación Daniel Ripa y José Ángel Gayol, en la sede de Podemos Asturias. / PABLO LORENZANA «Vamos a llegar hasta el final», advierte Ripa, que apunta directamente a la dirección nacional del PP y pregunta a Casado si «seguirá amparando» a la candidata autonómica P. LAMADRID OVIEDO. Jueves, 21 marzo 2019, 04:40

«Vamos a llegar hasta el final. Estamos revisando con nuestros abogados por un posible delito de malversación de dinero público». El secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, instó ayer a Teresa Mallada a «señalar los párrafos» en los que el auditor justifica los gastos cuestionados en una investigación interna realizada por Hunosa durante su etapa como presidenta de la hullera pública. «Que una persona que gana 140.000 euros al año pague hasta los chicles con la 'Hunosa black' dice mucho de la cleptomanía organizada de los representantes públicos», señaló, al tiempo que comparó este caso con el de las tarjetas de Bankia.

Además, se preguntó si el presidente del PP nacional, Pablo Casado, «seguirá amparando» a Mallada tras este nuevo obstáculo en su carrera hacia la presidencia del Principado y su inclusión, en calidad de investigada, en el 'caso Hulla' por la presunta cesión ilegal de los terrenos donde se construyó la residencia del Montepío en Felechosa, cuando Mallada formaba parte de la Corporación de Aller. Ripa también consideró que la candidata popular «quiere ser diputada» en el Parlamento asturiano «para aforarse».

Ripa considera que la candidata del PP «quiere ser diputada en la Junta para ser aforada»

Asimismo, el secretario general de la formación morada rechazó que «todo esté correcto», como afirmó ayer la candidata popular. «Podemos decir que Mallada miente por segunda vez en una semana», en alusión a su investigación en el 'caso Hulla'. Ripa convocó una rueda de prensa junto con el representante de la Junta, a propuesta de Podemos, en el consejo de administración de Hunosa. José Ángel Gayol explicó que hace un año y medio tuvo conocimiento, a través de un anónimo, de las presuntas irregularidades cometidas por Mallada por el cargo de facturas con las que pagó marisco para llevar, ropa de bebé e incluso dos másteres, entre otros muchos artículos. El 29 de septiembre de 2017 solicitó ese documento, aunque no obtuvo respuesta hasta dos meses más tarde. «Recibo circunloquios y vaguedades, pero no el informe; ahora entiendo por qué la presidenta no me lo facilitó», ya que se trata de un documento «demoledor». Asimismo, lamentó que hasta el martes no se le entregó el documento y recordó que en el consejo de Hunosa, además de representantes del PP, hay portavoces del PSOE y de los sindicatos.

Asimismo, Gayol destacó que «lo peor es la imagen que se está dando Hunosa», una empresa que representa «a las cuencas, a Asturias y que ha sido motor laboral de miles de personas». «Una cosa son las atenciones protocolarias, pero los agasajos personales e Mallada a sus amigos y conocidos tienen otro nombre», apuntó Gayol.

El representante manifestó su intención de preguntar por este asunto en el próximo consejo de administración de Hunosa y aseguró que intentará que se depuren responsabilidades en ese ámbito. Al igual que en el judicial si los abogados de Podemos aprecian indicios de delito por parte de Mallada.