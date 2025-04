Podemos no presentará enmiendas a la totalidad al presupuesto

J. L. G. GIJÓN. Domingo, 22 de diciembre 2019, 03:52 Comenta Compartir

Podemos no presentará enmiendas a la totalidad a los presupuestos regionales y votará en contra de las que plantean PP y Vox. Así lo afirmó ayer el secretario general de la formación en Asturias, Daniel Ripa, tras una reunión con la Asociación de Vecinos Nuevo Roces, en Gijón. El anuncio de Ripa llega después de la reunión del Consejo Ciudadano del viernes en la que se plantearon diversas opciones de cara a la aprobación de las cuentas regionales de 2020. La postura que adoptará Podemos en el Pleno del jueves no significa, en cambio, que la formación morada apoye las cuentas del Ejecutivo de Adrián Barbón. La intención de Podemos es seguir negociando, ahora enmiendas parciales, para tratar de que las propuestas que trasladaron a los socialistas se incorporen al presupuesto. De cómo vayan estas negociaciones dependerá, sostiene Ripa, la orientación de su voto en el Pleno del día 30, donde se vota el dictamen de la ley presupuestaria. «Creemos que existe tiempo, es bastante viable».

El secretario general de Podemos insistió en las posturas que han trasladado al Ejecutivo y que pasan por una modificación «en el 0,47%» del presupuesto que «cambiaría la vida de la gente». Se refiere Ripa a un paquete de medidas que cifran en 22,8 millones de euros con las que se permitiría «la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, acabar con la lista de espera de 11.000 personas en dependencia, reducir el precio de las matrículas universitarias, incluir la salud bucodental en el sistema asturiano y que las rentas más altas paguen los impuestos que les corresponden». Las afirmaciones del secretario general de Podemos indican que mantienen sus exigencias para dar de paso las cuentas del Principado, una postura que desde el PSOE ya señalaron que no se puede asumir. «Está en manos de Adrián Barbón decidir si quiere posicionarse a favor de estas medidas o no. Lo que no puede ser es que intente justificar un acuerdo infumable con Ciudadanos y Foro diciendo que no hay capacidad de negociación», afirmó.

El PSOE cuenta ya con un acuerdo con IU ratificado el viernes por su Comité Autonómico y ha negociado con Ciudadanos y Foro la inclusión de medidas en su presupuesto que han valido para que las dos formaciones no presenten enmiendas a la totalidad ni voten a favor de las que plantean PP y Vox.