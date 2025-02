La imposible unidad de la izquierda andaluza y su prosaica ruptura

La ruptura entre la líder de los Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, e IU y Podemos en la confluencia Adelante Andalucía suma un nuevo capítulo después de que la hasta ahora líder de la alianza, Teresa Rodríguez, acuse a sus compañeros de expulsarla de la formación morada ... para allanar un posible acuerdo con el PSOE y desbancar así a la derecha de la Junta de Andalucía. Rechaza que el motivo último de la fractura sea la subvención del Parlamento regional para el grupo parlamentario y que, al tener su grupo la mayoría, gestionaba directamente la propia Rodríguez.

El paso al grupo de los no adscritos, aprobado la pasada semana por PSOE, PP y Vox y con la abstención de Cs, se justificó por parte de IU en una acusación de transfuguismo, ya que consideraban inadmisible que Rodríguez y sus siete diputados siguieran en el grupo tras haberse dado de baja de la formación por la que lograron el escaño. Pero según desgranó este jueves Rodríguez en Antena 3, su salida de la formación morada es posterior a su expulsión del grupo parlamentario, y sólo para justificar esa acusación de transfuguismo. «Yo no me he ido de Podemos, me han expulsado», se defendió.

Para entender este tormentoso final, hay que remontarse a 2018, cuando Podemos, IU y otras dos formaciones minoritarias crearon Adelante Andalucía, una versión andaluza de Unidas Podemos para acudir a las autonómicas de 2018 y dar un 'sorpasso' al PSOE, con los que Rodríguez presumía de que no pactaría un gobierno «ni muerta». Lograron 17 diputados, de tal forma que de la subvención de 1,7 millones de euros que otorga la Cámara para el grupo parlamentario se repartiría en un 60% para los once diputados de Podemos (ocho morados y tres independientes) y el 40% restante para los seis de IU.

El paso del tiempo ha demostrado que las diferencias ideológicas eran insalvables, especialmente por los intentos infructuosos de Rodríguez de que Adelante Andalucía dejara de ser una franquicia de Podemos. A comienzos de 2020 y tras el acuerdo para un Gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que Rodríguez rechazó públicamente, llegó lo que tildaron de «divorcio amistoso».

Sin embargo, Rodríguez, según IU, ha maniobrado desde entonces para hacerse con el control de Adelante Andalucía. Registró la marca como partido, y después forzó la inclusión de Anticapitalistas en la confluencia sin conocimiento de IU y Podemos.

Cambio de banco

El detonante de que todo haya saltado por los aires ha sido, sin embargo, el dinero. Pese a tener Podemos una nueva dirección, Rodríguez mantenía el control de la asignación económica. La sorpresa fue total al descubrir que hace semanas, Rodríguez, de baja maternal, pidió el cambio a otra entidad bancaria sin informar a IU y Podemos, lo que terminó de convencerles de que la gaditana quería sostener su partido con los recursos de la confluencia, lo que precipitó su expulsión.

Rodríguez negó este jueves todas las acusaciones. «No entendemos ese interés de IU y Podemos por romper» un grupo parlamentario «que funcionaba bien, que tenía consenso y paz», subrayó. Rechazó que las subvenciones sean el detonante de la ruptura. «Hemos sido martillo de herejes con las dietas, los privilegios de los políticos o para reducirnos el sueldo, no es el dinero lo que nos tiene aquí sino la necesidad de tener un sujeto andaluz con voz propia en Madrid y la necesidad de ser alternativa a un PSOE-A que ha allanado el terreno a la llegada de las derechas al Gobierno», zanjó.