El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vehículo de la Policía Nacional. LP

La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano

Los operarios de la recogida se percataron de la presencia del cadáver cuando ya estaba dentro del camión de la basura

R.V.

Martes, 21 de octubre 2025, 12:07

Comenta

Fuentes municipales y policiales han confirmado que el hombre cuyo cuerpo sin vida apareció en el interior de un contenedor en Castellón es el exmarido ... de la actual alcaldesa de la localidad de Almassora, María Tormo. El hombre, que responde a las iniciales V. D., fue hallado por unos trabajadores del servicio de recogida de basuras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  2. 2 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  6. 6 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  7. 7 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  8. 8 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  9. 9 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  10. 10 Luz, la abuela avilesina de Eduardo Mendoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano

La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano