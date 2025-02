Policías nacionales, PP y Vox se manifiestan contra la «expulsión» del cuerpo de Cataluña

Dirigentes del PP catalán, de Vox y agentes de la Policía Nacional se han manifestado este martes en Barcelona contra el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. El Gobierno y Junts negocian la delegación de las competencias al Govern, de tal manera ... que los Mossos podrían pasar a asumir funciones de control en las fronteras, una labor que a día de hoy es exclusiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El sindicato SUP de agentes de la Policía Nacional ha denunciado los planes del Gobierno de «expulsar» a la Policía Nacional de Cataluña. «Los avances que están haciendo los independentistas con este Gobierno resultan indignantes y surrealistas», ha asegurado la portavoz del SUP, Mónica Gracia. A su juicio, el Gobierno está utilizando a la policía como «moneda de cambio» para «mantenerse en el poder». «Se olvidan de que somos la policía de todos, sin distinción. No servimos a los gobiernos, servimos a los ciudadanos y al pueblo, no a los políticos de turno que nos quieren vender», ha manifestado Gracia. A la concentración, apenas han acudido medio centenar de agentes.

Desde el PP han apuntado que la medida que negocian el Gobierno y Junts, si acabara de apartar a los cuerpos estatales de las fronteras, sería «inconstitucional» y «tremendamente peligrosa». «No corresponde a los Mossos tener el control de las fronteras. Agotaremos todos los recursos legales y políticos para impdir esta barbaridad», ha advertido el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández. Según el dirigente popular, el independentismo, con la complicidad de Sánchez e Illa, quiere expulsar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por «venganza» por el 1-O.

Vox por su parte ha anunciado que estudiará «absolutamente todas las vías» para frenar que los Mossos d'Esquadra asuman la seguridad de los puertos y aeropuertos catalanes. «Utilizaremos todos los resortes políticos y legales para frenarles», «tanto la inmigración como el control de fronteras debe pertenecer al Estado y eso es lo que dice nuestra Carta Magna», según la formación de Santiago Abascal.