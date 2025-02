«Los políticos no son un problema, sino el problema»

GLORIA SALGADO Martes, 5 de noviembre 2019, 03:25 | Actualizado 11:33h. Comenta Compartir

Resulta grosero preguntar o desvelar la edad de una mujer. Así que de Carmen Lomana -María del Carmen Fernández-Lomana Gutiérrez en su DNI- solo diremos que nació en León hace un tiempo. Se dio a conocer en programas del corazón; vamos, que no necesita mucha presentación. Y para alguien con un ropero como el suyo, en el que domina la alta costura, que incluso se exhibió en el Museo del Traje, hablar de política al tiempo que hace las maletas para irse unos días de viaje... La mezcla resulta explosiva.

-¿Cree que habrá Gobierno después del 10-N?

-¡Sí! Bastante tomadura de pelo hemos aguantado ya. Y si no se ponen de acuerdo, tendríamos que levantarnos todos, echar a los políticos y formar un gobierno de tecnócratas que hagan que este país funcione. No hay que mantener a tanto mangante como tenemos.

-¿Quién cree que va a ganar las elecciones?

-Adivina no soy, pero viendo los resultados de las últimas y las encuestas creo que... La verdad es que me encantaría que bajara Sánchez. Pero una cosa es lo que desee y otra lo que suceda. Me encantaría que nos quedáramos en un bipartidismo, que el PP subiera mucho y hubiese un partido bisagra. Desde luego, que no sea Podemos.

-¿Por qué cree que los políticos son incapaces de pactar?

-Porque son demasiado egoístas y no tienen ningún sentido de estado. Los políticos de ahora no tienen ningún peso específico, ni intelectual ni cultural. Solo piensan en ellos mismos, en vivir bien.

-¿Considera que los partidos y sus líderes son un problema para España, como dice el CIS?

-Totalmente. No nos solucionan nada. Pero, vamos a ver, ¡si llevamos con un presupuesto prorrogado desde hace dos años! ¿Cómo no van a ser un problema? Es el problema, no un problema. En política hay mucho inepto que solo está ahí por cobrar. Llevan casi un año sin trabajar y sin aparecer por el Congreso. Al presidente en funciones solo le interesa vivir en Moncloa, no lo que le pase a los españoles. Y los otros, Casado y Rivera, tampoco han hecho nada para formar una coalición de Gobierno. De Podemos... mejor no hablo. ¿Sabes qué temo? Que Vox saque mucho, porque sería un desastre, no tienen experiencia, ni gente, ni nada. Solo saben decir «España, España». Más española que yo no creo que haya nadie, pero este señor -Abascal- se ha creído que es el Cid Campeador, o algo por el estilo. Así que, ¿cómo no van a ser el problema?

Con la ley en la mano

-¿Cree que tiene solución a corto plazo el conflicto en Cataluña? ¿Cuál?

-Sí, va a tener solución, pero solo de puro aburrimiento. Lo que no puede ser es la guerra civil que se está organizando en Cataluña. Estos -los líderes independentistas- algún día tendrán que pedir perdón a la historia de España por lo que han hecho, porque además llevan a todo un pueblo a un camino sin salida. Tú pregúntales a estos cuál es su plan en la hipotética independencia, ¿qué querrían ser, una república bolivariana, un frente popular? Son unos antidemocráticos... Y ahora con tanto encapuchado... Yo al primero que viera encapuchado, detenido. Porque una persona normal no va encapuchada por la calle si no tiene nada que ocultar. Este conflicto solo se termina con la ley en la mano. Y si es necesario, con el 155, quitando a ese gobierno de instigadores.

-¿Qué medida considera que debería adoptar el nuevo Gobierno como prioridad?

-Cambiar la ley electoral para que no volvamos a vernos en lo mismo que estamos ahora. Y luego, por supuesto, tener unas medidas fiscales buenas para los ciudadanos, no como ahora.