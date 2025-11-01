El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María Jesús Montero, en el acto de memoria histórica del PSOE. EFE

El PP se aferra a la corrupción del PSOE y el Gobierno, a la memoria histórica

Tellado exige a Sánchez que convoque elecciones tras el último auto del Supremo y Montero reclama a los populares que retiren los símbolos franquistas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

El PP cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en una situación «imposible» después de que el Tribunal Supremo pidiera el viernes ... a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico en el PSOE. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, cree que el autor del magistrado del Supremo Leopoldo Puente «es la evidencia de que los jueces ven indicios de delito en Ferraz».

