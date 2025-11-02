El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Mazón y Feijóo, en un acto en Alicante en junio. EFE

Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente en el alero

El líder del partido y el 'president' abordarán «el contexto político» de la Comunidad Valenciana

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:05

Comenta

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, mantendrán «en las próximas horas» una conversación «para ... analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana», según ha anunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. En esa conversación se abordarán «tanto las necesidades de la Comunidad Valenciana como las que tiene el PP en esa autonomía», ha dicho Gamarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  3. 3 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  4. 4 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  5. 5 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  6. 6 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  7. 7

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  9. 9 Varapalo para el Sporting de Gijón: «Loum va a estar de baja hasta el final de la temporada, no contaremos con él»
  10. 10 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No ha sido por infidelidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente en el alero

Feijóo y Mazón hablarán hoy con el futuro del presidente en el alero