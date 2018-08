PP, IU y Foro advierten de que el «acuerdo a la carta» en financiación autonómica alcanzado con Valencia perjudica a Asturias Agustín Cuervas-Mons. / EFE Cuervas-Mons acusa al Principado de hacer el «panoli» en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ANA MORIYÓN Gijón Jueves, 23 agosto 2018, 14:15

PP, IU y Foro coincidieron esta mañana en criticar el acuerdo «bilateral» alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez con la comunidad valenciana, que podría suponer una inyección extra para esta comunidad de 850 millones, y advierten de que este tipo de pactos «a la carta» perjudican a Asturias. Las formaciones de la oposición piden avanzar en la reforma del modelo de financiación autonómica y evitar este tipo de pactos «por debajo de la mesa» que, alertan, van en contra de los intereses de los asturianos.

De hecho, el coordinador regional del PP, Agustín Cuervas-Mons, opina que el Gobierno del Principado hizo el «panoli» ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera por no saber defender los intereses de Asturias y acusó al presidente Javier Fernández y a la consejera Dolores Carcedo de asumir un «papel servil» frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Mientras Valencia arranca unos millones extra nosotros nos quedamos en la luna de Valencia», sentencia.

Desde el PP mantienen, en todo caso, una postura crítica con la propuesta socialista para la relajación de los objetivos del déficit, aprobados ayer por las comunidades gobernadas por el PSOE y pendiente ahora de recibir el apoyo necesario en el Congreso. El también diputado popular incidió en que los nuevos objetivos de déficit no permitirían al Principado disponer de un montante extra (49 millones) sino endeudarse más, «y se trata de un error histórico que ya conocimos con Zapatero». En todo caso, se quejó de que el PSOE «no proteste por el trato a favor» que, en su opinión, ha recibido la comunidad de Valencia a cambio de apoyar estos nuevos objetivos. Un trato a favor, añadió, que explicaría por qué la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada ayer fue, por primera vez, «de forma telemática». «El acuerdo por debajo de la mesa con Valencia no se podía contar a la cara», dijo. Igualmente, los populares volvieron a recriminar al Principado que no liderare la reclamación de la liquidación del IVA autonómico, que supone para Asturias una merma de unos 75 millones. «Si no es por Feijóo, Asturias ni se entera», reprochó.

En otro tono, pero también crítico con el acuerdo «a la carta» alcanzado con la comunidad valenciana, se manifestó esta mañana el portavoz de IU en la Junta. Gaspar Llamazares mostró su «sorpresa y malestar» por este pacto bilateral «que no tiene en cuenta la situación del resto de comunidades» y exigió una reforma «del conjunto del modelo de financiación» sin soluciones a la carta en materia de deuda para unas regiones en detrimento de otras.

El presidente de Foro, Pedro Leal, denunció una vez más la «discriminación» en materia de financiación contra Asturias «que favorece clientelarmente a las despilfarradoras Cataluña, Andalucía y Valencia». Y acusó a Javier Fernández de «mirar para otro lado» ante esta situación. «Carcedo no puede limitarse a reclamar los 75 millones del IVA sino que tiene que empezar por los 815 millones del FLA más los 213 millones de los fondos mineros», exigió.