El PP pide a la Audiencia Nacional que expulse al PSOE como acusación en la causa de los sobres de Ferraz

El Partido Popular -que dirige la 'acusación popular unificada' en el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional- ha pedido este viernes al juez Ismael Moreno ... que expulse inmediatamente de esta causa al PSOE, que también es acusación popular en este procedimiento, al entender que su personación es incompatible con el hecho de que el magistrado abriera el jueves una pieza separada para investigar al propio Partido Socialista, en particular los pagos opacos y en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García y si es cierta la denuncia de la empresaria Carmen Pano que asegura que entregó 90.000 euros en la sede Ferraz.

El escrito del PP -en nombre también de Hazte Oír, Vox, Iustitia Europa y al que ha tenido acceso este periódico- recuerda a Moreno que aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal «permite la personación de particulares sean o no ofendidos por el delitos», este principio «no puede ser entendido como una licencia para permitir la personación en un procedimiento de todas aquellas personas que, de una u otra manera, puedan verses afectadas por las investigaciones».

«El PSOE no puede seguir como acusación popular en esta causa», zanjan las acusaciones, que ya vaticinan que es posible que el juez tenga que interrogar en breve al exgerente del partido que gestionó la entrega de sobres con metálico a los dos imputados, Mariano Moreno, y que tenga que llamarle, por sus propias garantías procesales, en condición de imputados.

Tampoco descartan fuentes judiciales que el juez tenga que otorgar la condición de investigado al propio partido para que éste pueda explicarse y aportar la documentación que considere oportuna. Y esa condición de investigado -coinciden con el planteamiento del escrito del PP- es incompatible con el papel de acusación.