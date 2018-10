El PP se plantea llevar los Presupuestos al Constitucional si llegan al Senado El presidente del Partido Popular, Pablo Casado. / EFE / Juan Carlos Hidalgo Los populares cuestionan la legalidad del borrador enviado a Bruselas y defienden que antes debería haberse aprobado un nuevo techo de gasto NURIA VEGA Madrid Viernes, 19 octubre 2018, 12:20

La ofensiva del PP contra los Presupuestos no cesará. Los populares creen que el borrador sobre las cuentas enviado a Bruselas esta semana, tal y como está redactado, presenta visos de ilegalidad. Sobre todo, porque no respeta el objetivo de déficit del 1,3% que logró aprobar el Gobierno de Mariano Rajoy y que no ha sido actualizado en el Congreso. Pero también, porque el Ejecutivo no ha vuelto a enviar a las Cortes el nuevo techo de gasto. De llegar en estos términos al Senado, los populares advierten de que podrían acabar presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Fuentes del grupo parlamentario en la Cámara alta tienen dudas, en todo caso, de que la Mesa en Congreso vaya a aceptar la tramitación de un proyecto de cuentas sobre el que existan sospechas de constitucionalidad, aunque insisten en no «adelantar acontecimientos ni presuponer» nada. En el PP mantienen viva esta tesis, pese a que en privado muchas voces ponen en cuestión que el órgano presidido por Ana Pastor pueda hacer algo cuando Hacienda ya ha avanzado que se adaptará al 1,3.

Más allá de los extremos técnicos o formales, lo que sí hará el PP en el Senado es vetar las cuentas, aunque eso luego pueda ser revertido por el Congreso. Los conservadores pretenden dar la batalla con todas las herramientas a su alcance. El «pacto de la cárcel», como llaman a la entrevista entre Pablo Iglesias y Oriol Junqueras hoy en la prisión de Lledoners, donde Podemos pretende hablar de los Presupuestos, sólo demuestra, a juicio de los populares, el «sometimiento» de Pedro Sánchez a su principal socio parlamentario.

«No cabe mayor humillación que ir a la cárcel a negociar las cuentas», sostienen fuentes de la formación conservadora. Las mismas voces advierten de que las políticas de Podemos, que ven próximas a las del Gobierno venezolano, «llevan necesariamente a la ruina del país».