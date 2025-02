El PP quiere citar a Sánchez y tres ministros a la comisión de la dana

El PP ha presentado este jueves su propuesta de plan de trabajo para la comisión de investigación de la dana que se celebrará en Les ... Corts. Aún no se sabe cuándo, a pesar de que el Ayuntamiento de Valencia y hasta el Senado han superado ya ampliamente esa cuestión del calendario, pero en el parlamento valenciano se están tomando su tiempo. Lo que sí se sabe, al menos por parte del PP, es quién. Los populares presentarán un plan de doce meses de trabajo y más de 70 comparecientes.

Entre los comparecientes, miembros del Gobierno, del Consell, ayuntamientos, Diputaciones, y dirigentes de agencias estatales como Aemet y CHJ. Fernando Pastor, portavoz del PP en la comisión, ha anunciado que su intención es citar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, así como a tres de sus ministros: Grande-Marlaska (Interior), Robles (Defensa) y Ribera (Transición Ecológica, si bien esta última ahora es miembro de la Comisión Europea). Además, los populares llamarán al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a su conseller de Obras Públicas, Martínez Mus, y a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, así como el que era su número dos, Emilio Argüeso, Secretario Autonómico de Emergencias.

Los citados por parte del Gobierno será difícil que vengan porque, tal y como a reconocido el propio portavoz popular, no están obligados a hacerlo si les llama un parlamento autonómico.

Igualmente, se citará a Miguel Polo, presidente de la CHJ, «del que todavía no sabemos ni cómo es su voz», ha señalado Pastor sobre las escasas explicaciones de un responsable de la agencia estatal que, en la Comunitat, trabaja bajo la supervisión de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, que también será citada.

«Vamos a huir del espectáculo y de la pasarela de políticos. Podíamos haber citado a Morant y no lo hacemos porque no aporta nada. O al exministro Abalos porque lo fue de Fomento y no lo vamos hacer, Està con Jessica y otros asuntos», ha señalado Pastor.

En el listado de alcaldes no aparece la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, si bien hay citados 15 alcaldes. De la Diputación de Valencia no se cita a Vicent Mompó, presidente de la corporación, pero sí a José Miguel Basset, el jefe de Bomberos que la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, como el director técnico del operativo del Cecopi. Entre los que también piden ser citados se incluye el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, así como los exconsellers España, Torró y Salvador.