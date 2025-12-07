El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Congreso durante una sesión de control al Gobierno. EFE

El PP quiere forzar a los ministros a explicar sus ausencias en las sesiones de control del Congreso

Ester Muñoz anuncia que su partido presentará una iniciativa para reformar el Reglamento de la Cámara baja

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:42

Comenta

El PP quiere endurecer el cerco al Gobierno en el Congreso y planteará una reforma del Reglamento de la Cámara baja para que los ministros ... tengan que explicar sus ausencias en la sesiones de control cuando estas no estén justificadas por su cargo o sean «ineludibles». Así lo ha anunciado la portavoz del partido, Ester Múñoz, que ha lamentado que este miércoles, cuando se celebra el último pleno del año, se ausentarán del mismo hasta siete miembros del Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  4. 4

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  5. 5 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  6. 6 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  7. 7

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  8. 8 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  9. 9

    Natalio Grueso: de la élite de Hollywood a vivir fugado y entre rejas
  10. 10 Herido un ciclista en un accidente en Tremañes, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP quiere forzar a los ministros a explicar sus ausencias en las sesiones de control del Congreso

El PP quiere forzar a los ministros a explicar sus ausencias en las sesiones de control del Congreso