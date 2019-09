El PP reitera al PSOE su oferta de pactar «en cuestiones capitales para Asturias» Marcelino Marcos Líndez pronuncia su discurso durante el pleno institucional del Día de Asturias en la Junta del Principado. / FOTOS: MARIO ROJAS Los socialistas reclaman estrategias políticas basadas en la búsqueda del acuerdo y que «eviten el bloqueo» JOSÉ L. GONZÁLEZ OVIEDO. Sábado, 7 septiembre 2019, 03:06

Muchas buenas intenciones y más de un reproche en el pleno institucional del Día de Asturias. Su formato, con una única intervención de cada uno de los portavoces y el discurso de cierre del presidente de la cámara, Marcelino Marcos Líndez, dejó poco espacio para la lucha, pero el suficiente para mostrar algunas líneas de cada grupo. Y en un momento marcado por el bloqueo del Gobierno central, que lo impregna todo, la portavoz del PP, Teresa Mallada, reiteró una oferta que ya hizo al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al grupo socialista durante el debate de investidura: su «mano tendida» para llegar a acuerdos «en cuestiones capitales» para Asturias.

La defensa de la industria, el reto demográfico y las infraestructuras «incompresiblemente aún pendientes» son algunas de las cuestiones que mencionó la portavoz de los populares, quien introdujo en su discurso un elemento en el que difícilmente llegarán a consensos con los socialistas: la fiscalidad. Caballo de batalla tradicional entre ambas formaciones, los acuerdos en esta materia se antojan complicados.

Lo que quisieron dejar claro es su disposición a trabajar. «Para afrontar los grandes retos que tanto Asturias como España tienen por delante hace falta mucha más responsabilidad y altura de miras»

El mensaje de los populares llega días después de quedarse fuera de la comisión mixta entre el Ministerio de Industria, el Principado y los agentes sociales para tratar los efectos de la descarbonización en Asturias. Una decisión que sorprendió al principal partido de la oposición, que reclamó ser incluido en ella.

La oferta de los populares no es, ni mucho menos, un cheque en blanco. De «rigurosa y valiente» calificaron la labor de oposición que pretenden llevar a cabo durante los próximos cuatro años.

La respuesta de los socialistas no se hizo esperar. Dolores Carcedo, portavoz de la formación, apeló en su discurso a las estrategias políticas basadas en la búsqueda de acuerdos que eviten el bloqueo. «Que la discrepancia política no impida dar pasos adelante», reclamó en la Cámara.

La mayoría parlamentaria de la que goza el grupo socialista no le garantiza la gobernabilidad. Será necesario que busque los acuerdos para sacar adelante sus proyectos, después de quedarse a tres escaños de la mayoría absoluta y no cerrar ningún pacto de Gobierno. En este contexto, Carcedo apeló a que el objetivo de los diputados sea «la búsqueda del acuerdo» para defender los intereses de Asturias.

Donde no los buscó ayer fue en la bancada de Podemos. Su discurso tuvo numerosas referencias a la situación de bloqueo institucional que vive el Gobierno central, culpando a esta formación de la situación. «Hay partidos que se dedican al bloqueo permanente. Y hoy nos hablan de la construcción de relatos los que son verdaderos especialistas en la materia», espetó la portavoz.

En este clima de enfrentamiento apeló a la necesidad de la formación de Gobierno para que Asturias pueda beneficiarse de algunas materias pendientes. El estatuto de las electrointensivas, el arancel ambiental y los 200 millones de euros que el Estado adeuda a la comunidad estuvieron en el discurso de la portavoz. Cuestiones similares a las que mencionó Teresa Mallada en su discurso y que se mostró muy crítica con PSOE y Podemos por su actitud en un asunto que, «dada la aritmética parlamentaria», debería ser «un proceso lógico».

El problema de la falta de Gobierno ya había llegado antes al estrado de la cámara. Lorena Gil, portavoz de Podemos, se encargó de mostrar la versión de los hechos de su partido, culpando a los socialistas de la situación. «Resulta revelador que el PSOE encuentre más interesante repetir las elecciones que ponerse a gobernar de inmediato».

Fue la lucha más cruda que se vivió ayer en el parlamento regional en una jornada en la que las buenas palabras y las felicitaciones a los galardonados con las Medallas de Asturias copan los discursos. «Quienes quieren gobernar por gobernar no tienen prisa. Quienes quieren gobernar para cambiar las cosas no pueden perder el tiempo», afirmó Lorena Gil, que tuvo tiempo también para lanzar varios dardos al presidente del Principado al reprocharle que pida el apoyo de su partido y de Ciudadanos «indistintamente, como si nuestras posiciones políticas fueran compatibles. Demuestra que no le preocupa la propuesta programática ni política».

El discurso optimista de Barbón tampoco gusta en las filas de Podemos, que le reprocharon que «pida» que se ignoren los problemas y haya que «conformarse con una sonrisa y un tablón de anuncios».

Tampoco la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, se adscribe al discurso de Barbón. «Asturias languidece en un malestar controlado con algunos indicadores de alerta por la posible aceleración de la decadencia y excepcionales puntos fuertes», señaló en un discurso dual en el que hubo referencias al 'caso Hulla', con unas duras palabras para las últimas cuatro décadas de gobiernos socialistas. «Se creyeron autorizados para trasladar a la oficina de un caudillo sindical las decisiones de política general».

La exigencia de «justicia en la financiación» autonómica, con un gran acuerdo entre todas las fuerzas asturianas para defender una postura común en la negociación de la reforma del sistema fue una de las peticiones que dejó IU en la sesión. Su portavoz, Ángela Vallina, que espera que esta sea la legislatura de la oficialidad del asturiano, cargó contra la competencia fiscal de otras comunidades y reclamó mejoras en la legislación laboral. «Necesitamos un gran pacto de los agentes sociales y políticos para luchar contra la precariedad».

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, reclamó a los socialistas que no hagan «el avestruz» y «miren de frente los problemas a los que se enfrenta Asturias para cambiar y, de ese modo, avanzar». Pumares pidió a los diferentes grupos anteponer los intereses de la región a los personales o partidistas y dejar de lado los «sectarismos».

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, centro su discurso en el valor de las tradiciones, que «contribuyen a formar nuestra identidad social e individual», señaló el portavoz de Vox, que cargó de nuevo contra el asturiano, «un dialecto del español» que quieren «imponer» y rechazó los «federalismos asimétricos y las autonomías de distintas velocidades».