El PP volvería a ganar en Andalucía pero corre el riesgo de perder la mayoría absoluta

Por primera vez desde las elecciones 2022, el Partido Popular de Andalucía podría perder la mayoría absoluta. Así lo estima el último barómetro del Centro ... de Estudios Andaluces (CENTRA), agencia pública dependiente de la Consejería de Presidencia, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre. Las primeras informaciones sobre los cribados aparecieron el 29 de septiembre y la dimisión de la consejera no se conoció hasta el 8 de octubre.

El sondeo arroja una estimación de votos del 40,7 por ciento para el PP, a gran distancia del Partido Socialista, con lo que podría conseguir entre 54 y 56 escaños. La mayoría absoluta se alcanza con 55 parlamentarios y actualmente cuenta con 58.

El PSOE de Andalucía, según el barómetro, no consigue remontar y obtiene unos resultados peores que los conseguidos en las elecciones de 2022, cuando obtuvo el 24,1 por ciento de los votos y 30 escaños. El barómetro del Centra le estima un 23,3 por ciento y entre 26 y 29 diputados.

Vox mantiene su escalada en la intención de voto y pasa del 13,5 por ciento conseguido hace tres años al 15,9, con lo que podría crecer de los 14 escaños actuales a entre 16 y 18.

El barómetro pregunta también por la intención de voto para la coalición Por Andalucía-Sumar, una formación que de momento no ha confirmado su presencia como tal en las próximas elecciones debido a las diferencias entre sus actuales integrantes. En 2022, Por Andalucía obtuvo el 7,7 por ciento de los votos y cinco escaños y de volver a acudir como tal en los próximos comicios mejoraría sus resultados con un 8 por ciento y entre 6 y 8 diputados.

El otro grupo de la izquierda, Adelante Andalucía, también subiría al pasar del 4,6 al 6,4 por ciento de los votos, con lo que podría sumar un escaño más a los dos con los que cuenta actualmente.