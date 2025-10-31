El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Salomé Pradas, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. Irene Marsilla

Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert

La consellera recuerda que llamó al presidente en dos ocasiones y luego este le respondió a las 19.43 horas, mientras la jueza cita a la técnico de Protección Civil que sugirió el envío del SMS masivo

A. Rallo

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:25

Comenta

La exconsellera Salomé Pradas ha querido aclarar en las últimas horas que durante la celebración del Cecopi informó al presidente Mazón del Es Alert. ... Lo hizo a partir de las siete de la tarde, cuando ella conoció de primera mano, según su declaración judicial, que se manejaba esta posibilidad, siempre referida al riesgo de rotura de la presa de Forata. Ese fue el principal foco de preocupación en aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  4. 4 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  5. 5 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  8. 8

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  9. 9 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  10. 10 Atropellan a una niña en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert

Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert