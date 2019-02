Prendes se postula para liderar la lista de Ciudadanos al Congreso por Asturias Ignacio Prendes, a la salida de la rueda de prensa. / P. LORENZANA Los resultados de las primarias para el Principado se conocerán el próximo fin de semana y el de las generales, el siguiente SANDRA S. FERRERÍA Sábado, 23 febrero 2019, 03:14

El portavoz de Ciudadanos en Asturias, Ignacio Prendes, anunció ayer su candidatura a encabezar las lista al Congreso de los Diputados por la región. Así lo hizo saber a sus compañeros de partido durante la reunión mensual del Comité Autonómico.

Prendes mostró su disposición para ocupar ese liderazgo, y «para seguir trabajando» desde el Congreso por el Principado. «Si cuento con la confianza en ese proceso de primarias de mis compañeros de Asturias continuaré orgulloso de ser diputado por esta Comunidad, si también los ciudadanos me dan su confianza en las próximas elecciones», afirmó tras conocerse su postulación.

La celebración de las primarias para el Congreso de los Diputados se celebrarán el fin de semana del 8 y 9 de marzo. «Ciudadanos -según apuntó- sale a ganar las elecciones» ya que consideran necesario un proyecto que mire «al futuro» y que impida continuar «con 40 años de bipartidismo». Además, el portavoz de la formación naranja explicó que se presenta para combatir también «el egoísmo nacionalista» que amenaza con romper la «solidaridad interterritorial». «Si en España se rompe la solidaridad, los que más sufrirán serán los asturianos en materia de sanidad, de educación y de servicios sociales», advirtió. Para impedirlo, el portavoz de Ciudadanos abogó por «combatir» la alianza de Pedro Sánchez «con populistas e independentistas».

Pero antes de saber si Prendes es elegido o no, se conocerá el nombre del candidato a la presidencia del Principado por Ciudadanos. Con el exrector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez inmerso en las primarias, el resultado se conocerá el fin de semana del 2 de marzo.

Respecto a si podrían producirse pactos en la región, tras el anuncio realizado por el Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de que no pactará con el PSOE, Ignacio Prendes señaló que «ahora no toca hablar de esos acuerdos». Eso sí, el portavoz de Ciudadanos advirtió que «en Asturias y en todas las elecciones a las que nos presentemos salimos a ganar». Respecto a la decisión tomada por Rivera, Prendes recalcó que la decisión no puede ser más «acertada» e insistió en que «ningún voto de Ciudadanos hará presidente a Sánchez». Ahí, la decisión está tomada por el Comité Ejecutivo, «porque son los comicios que hay que abordar de forma inmediata. De las siguientes hablaremos en su momento», señaló no sin antes insistir en que Ciudadanos «sale a ganar todas las elecciones, no a ser subsidiarios de nadie».

En mayo también hay elecciones municipales y Ciudadanos aún no ha presentado candidatos. Como en ningún municipio asturiano cuentan con el suficiente número de afiliados, no se producirán primarias, por lo que cuando terminen los procesos de generales y autonómicas el partido elaborará las listas, que posiblemente se anuncien a finales de mes.