El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los Reyes, con las víctimas, en el funeral de diciembre del 2024. EFE

La presencia de Sánchez y Mazón mide la tensión política en el funeral de la dana

Los Reyes presiden en Valencia este miércoles un acto solemne con 800 invitados al que no acudirán Abascal ni Ayuso

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:33

Comenta

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, acogerá este miércoles el funeral de Estado ... por las víctimas de la dana en el primer aniversario de la peor tragedia natural de España en el siglo XXI. Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán un homenaje solemne al que acudirán unas 800 personas, pero que en el ámbito político llegará cargado de tensión. La presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del cada vez más cuestionado presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la ausencia de otros representantes como el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dificultarán la principal pretensión de los organizadores, que las familias de los 237 fallecidos (229 de Valencia, siete de Cuenca y Albacete y uno de Málaga) sean los únicos protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  2. 2

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  3. 3 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  4. 4

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  5. 5 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  6. 6 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España
  7. 7 Todo lo que se sabe sobre la aparición de la pistola simulada junto al Hotel de la Reconquista, en Oviedo
  8. 8

    Sergio Marqués ya tiene su calle en Gijón: «Desde hoy nuestro padre regresa a casa»
  9. 9 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo
  10. 10 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La presencia de Sánchez y Mazón mide la tensión política en el funeral de la dana

La presencia de Sánchez y Mazón mide la tensión política en el funeral de la dana