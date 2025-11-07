Primer golpe en España al 'Tren de Aragua', el cártel venezolano que obsesiona a Trump

Primer golpe policial de la historia de España al 'Tren de Aragua', el cártel venezolano al que Donald Trump ha declarado la guerra –hundimiento de ... barcos y asesinatos extrajudiciales incluidos- al considerarle el principal responsable de la introducción del fentanilo en Estado Unidos. Efectivos de la Policía Nacional han detenido en los últimas horas a trece supuestos narcos a los que acusa de «conformar una célula» del 'Tren de Aragua' en España.

Según informó el Ministerio del Interior, el operativo se ha desarrollado en cinco provincias. Los arrestos han tenido lugar en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), A Coruña (1) y Valencia (1). Además, se han llevado a cabo cinco registros en Barcelona (2), Madrid (1), A Coruña (1) y Girona (1). En esos allanamientos –explicó la Policía- se han intervenido «diversas cantidades» de drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor. Los funcionarios en este operativo también han desmantelado dos laboratorios de la sustancia conocida como tusi o 'cocaína rosa'. Esta droga es uno de los principales eje de financiación de este cártel caribeño, que se considera la «mayor megabanda criminal de Venezuela», y una de las organizaciones delictivas más grandes de toda América Latina.

Esta operación es, en realidad, la segunda fase del operativo denonimado Interciti, que tuvo lugar a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, «Niño Guerrero» –el líder de la organización a nivel mundial – por una orden internacional de detención en vigor interpuesta por las autoridades venezolanas por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir..

Tras su localización y detención, los investigadores se centraron en determinar si el arrestado, que se había instalado en España, intentaba implantar y expandir su estructura en nuestro país, con el fin de operar a semejanza de cómo lo hace en los países del continente americano de donde es originaria. Fruto de la investigación, los agentes detectaron un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína.

La célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional. Los arrestados se dedicaban al «cocinado» de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

Los investigadores continúan las pesquisas de cara a detectar otros miembros del entramado, analizando todos los efectos intervenidos en los registros y, muy especialmente, las ramificaciones internacionales de esta organización que se caracteriza por su componente de actividad transnacional. Ello se enmarca dentro del grupo de trabajo creado en la Policía Nacional para combatir este fenómeno delincuencial, en cuyo seno se llevan a cabo este tipo de investigaciones.