El primer presupuesto de Barbón sale hoy adelante con un amplio respaldo La consejera de Hacienda tras entregar, el pasado 4 de diciembre, al presidente de la Junta General, Marcelino Marcos, el proyecto de Presupuestos Generales del Principado. Solo PP y Vox plantearán en la Junta enmiendas a la totalidad a unas cuentas que acogieron propuestas de Foro y Ciudadanos GIJÓN. Jueves, 26 diciembre 2019

El Gobierno socialista de Adrián Barbón aprobará hoy los primeros presupuestos de su legislatura tras varias semanas plagadas de negociaciones, guiños y reproches entre las fuerzas políticas asturianas. Así, pese a que la votación de hoy solo contará con los votos a favor del propio PSOE y de IU, lo cierto es que las conversaciones del Ejecutivo, así como algunas cesiones en la confección de las cuentas, han servido para que las abstenciones de varios diputados de la Junta permitan al Ejecutivo tener luz verde para sus presupuestos. Unas abstenciones de muy variada naturaleza y que ya han costado más de un debate interno dentro de los partidos de la oposición.

Las cuentas de 2020 que se debaten hoy en la Cámara ascienden a 4.757 millones de euros, un 5,1% más que las del presente ejercicio. Son unos presupuestos marcados por el gasto en servicios sociales, cuya estructura costará al Principado 3.195 millones, un 3,7% más que este año. En el montante se incluye, asimismo, el aumento del gasto en personal educativo y sanitario derivado de los distintos compromisos adquiridos por la reducción de las 35 horas, la carrera profesional y la subida salarial.

El único partido que ya se ha comprometido a apoyar las cuentas en la Junta es IU. El mismo día que se presentaron ante el presidente de la Cámara, el coordinador regional en funciones de IU, Alejandro Suárez, anunció un «principio de acuerdo» con los socialistas tras varias semanas de negociación. «Es un buen acuerdo que supondrá un desbloqueo de la situación política y, sobre todo, permite despejar la incertidumbre de una prórroga en Asturias», afirmó. Más tortuoso fue el diálogo con Podemos, marcado por el escepticismo de la formación morada hacia las propuestas que, a priori, pretendían satisfacer sus reclamaciones en materia educativa y demográfica. El poco margen con el que se negociaron las medidas y el escaso alcance que achacan a algunas de ellas -como la matrícula gratuita para la escuela de 0 a 3 años a partir del tercer hijo- son otros de los problemas que se han reprochado al Gobierno socialista. Pese a ello, desde el partido se decidió no presentar ninguna enmienda a la totalidad y, además, votarán en contra de las que plantean PP y Vox.

El eje de las negociaciones, y sobre todo teniendo en cuenta las tensas relaciones entre PSOE y Podemos, se trasladó a las conversaciones con Foro y Ciudadanos, quienes no rechazaron de plano las cuentas desde el primer momento como sí hicieron PP y Vox. El Ejecutivo regional, en este sentido, acopló en el presupuesto algunas de las prioridades de ambos partidos en busca de su complicidad. La portavoz de Ciudadanos en la Junta, Laura Pérez Macho, agradeció recientemente la «voluntad política de cambio» del proyecto presupuestario, así como su «rigurosidad, seriedad y sensatez».

Algunos de los guiños hacia su partido son la creación de una oficina de atracción de inversores, cinco millones de euros más para el mantenimiento de las carreteras, más inversión en I+D+i y 2,8 millones de euros para modernizar y digitalizar por completo la contabilidad pública.

División en Foro

Con Foro, las negociaciones presupuestarias estuvieron marcadas por la división interna del partido. No en vano, se da la circunstancia de que los dos diputados de la formación se posicionarán de manera distinta durante la jornada de hoy. Pedro Leal, que se ha mostrado contrario a la tramitación de las cuentas, votará 'no' después de que su propio partido le desautorizara retirando las enmiendas que él mismo presentó el pasado viernes. Pumares, en concordancia con la línea oficial del partido, se abstendrá y no apoyará las enmiendas a la totalidad de Vox y PP. El presupuesto recoge medidas solicitadas por Foro como la puesta en marcha de bonificaciones fiscales a los vecinos de la zona rural.

PP y Vox, por su parte, defenderán hoy sus enmiendas al considerar que las cuentas presentadas por el Gobierno regional son «continuistas, con gasto desaforado, impuestos desincentivadores de la actividad e inversión productiva marginal, que no apuesta por la empresa privada», tal y como argumentó el portavoz regional de Vox, Ignacio Blanco.