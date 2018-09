El Principado confía en que Carcedo «sabrá defender los intereses» de los asturianos La nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en la última entrevista concedida a este diario. / P. UCHA La FSA destaca la capacidad de trabajo, valentía, trayectoria política y cercanía de la nueva ministra de Sanidad ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 13 septiembre 2018, 03:51

Tener una ministra asturiana será, confían en el Gobierno del Principado, un punto a favor para esta región. El Ejecutivo de Javier Fernández no solo felicitó ayer a María Luisa Carcedo por su nombramiento como máxima responsable de Sanidad, sino que se mostró confiado en que su desembarco en el Consejo de Ministros supondrá un beneficio para Asturias. Dado su conocimiento de la realidad de esta región y sus problemas, opinan, «sabrá defender los intereses de esta comunidad ante todos los desafíos que se avecinan». En la mente del Principado están las grandes prioridades que el presidente autonómico ya ha planteado a Pedro Sánchez en su único encuentro a finales del pasado mes de julio: financiación autonómica, desarrollo de una política energética que flexibilice las condiciones para las centrales térmicas y el sector de la minería, mejoras en materia de infraestructuras y una solución al problema demográfico.

Fue el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, quien dijo hablar en nombre del Consejo del Gobierno cuando afirmó que la dirigente asturiana «reúne las cualidades que la hacen idónea para esta responsabilidad», pero también que su nombramiento será beneficioso para Asturias. No quiso, eso sí, pronunciarse sobre si su elección obedece o no a un premio por su fidelidad a Pedro Sánchez, como critican desde la oposición. «Al Principado no le corresponden ese tipo de valoraciones. Pero insisto en que tiene una acreditada trayectoria, experiencia e implicación», respondió. Tampoco ahondó sobre la dimisión de Carmen Montón -sobre la que únicamente mostró su «respeto»- y fueron comedidas sus referencias sobre el camino que debe seguir el presidente del PP, Pablo Casado, sobre el que pesa también una polémica similar a la de la ya exministra en relación a un máster obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos. «Es una cuestión que forma parte del código ético de cada responsable político», apostilló.

Desde la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón no solo celebró el nombramiento de Carcedo como nueva ministra sino que quiso destacar que supone la vuelta del socialismo asturiano al Consejo de Ministros desde 1996. Y aunque asumió que no llega «en el momento ni en la forma que nos hubiera gustado», se mostró «orgulloso» de que una mujer con la trayectoria política, valentía, capacidad de trabajo y cercanía de Carcedo asuma esta cartera. Cree de hecho que continuará los pasos de Carmen Montón para seguir luchando por la universalidad y por la reducción del copago y, solo por ello, repercutirá en beneficio para los asturianos. Si bien, al igual que Guillermo Martínez, tampoco pasó por alto lo que supone que una asturiana se incorpore al Consejo de Ministros porque aportará un peso importante «en todo tipo de debates».