El Principado lanza nuevos guiños a Cs ante las «dudas» de Podemos

ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 12 de diciembre 2019, 03:39

El Gobierno de Adrián Barbón someterá sus primeros presupuestos a la aprobación de la Cámara el día 26 y, si bien el escenario es bastante halagüeño, en estos momentos los socialistas aún no pueden cantar victoria. Cuentan extraoficialmente con el respaldo de los dos diputados de IU, aunque debe ser ratificado aún en sus órganos, y únicamente precisarían de que alguna de las demás fuerzas políticas se abstenga en la votación de las enmiendas a la totalidad que, al menos, presentarán PP y Vox.

El Ejecutivo quiso inicialmente centrar sus esfuerzos negociadores en Podemos, con quien suscribió el año pasado las cuentas de este ejercicio y mantiene a nivel nacional un preacuerdo de gobierno. Sin embargo, el «distanciamiento» y las «dudas» que muestran los morados respecto a las cuentas socialistas han hecho a Barbón y a los suyos buscar amparo en la margen derecha de la Cámara.

Al PSOE le bastaría con que, además del apoyo de IU, un único diputado se abstenga en el debate de las enmiendas a la totalidad. Una precisión que se escucha mucho estos días en los pasillos de la Junta dado que solo uno de los dos diputados de Foro está adscrito al sector liderado por su presidenta, Carmen Moriyón, que se ha mostrado proclive a negociar el presupuesto con el Gobierno.

El PSOE tiene muy en cuenta esta fórmula, pero tampoco se olvida de Ciudadanos, por lo que mantiene con ambas fuerzas continuos contactos e intercambios de documentación. De primeras, y atendiendo una demanda común de Ciudadanos y Foro, incluyó en su proyecto presupuestario una serie de deducciones fiscales para la zona rural. Ambas formaciones celebraron el gesto, pero coinciden en que se trata de medidas poco ambiciosas.

Ayer, coincidiendo con el inicio de las comparecencias de los dos primeros consejeros en la Comisión de Hacienda, el Gobierno socialista lanzó nuevos guiños a Ciudadanos. Por la mañana, la titular de Presidencia, Rita Camblor, explicó que el borrador incluye una partida de 190.000 euros para la digitalización de la Administración de Justicia, recogiendo así uno de los puntos de la proposición no de ley presentada por Ciudadanos y que la formación naranja había expuesto en las reuniones celebradas con el Gobierno regional sobre presupuestos. Por la tarde, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, anunció la puesta en marcha de una oficina de atracción de inversiones con el fin de atraer nuevos proyectos empresariales, tanto industriales como tecnológicos, y el propio consejero reconoció que se trataba de una propuesta de la formación naranja.

Presión a los morados

Pese a ello, Ciudadanos no se plantea a estas alturas de la tramitación ofrecer un apoyo explícito a unas cuentas en cuya elaboración no ha participado expresamente, pero no descarta favorecer su aprobación -con la abstención- para que todas estas medidas puedan convertirse en realidad. Su voto, en todo caso, estaría condicionado a la decisión final de Podemos, sobre el que ahora pesa la presión de que las cuentas podrían salir adelante con, o sin su apoyo.

De hecho, Foro también está dispuesto a favorecer su aprobación si los socialistas incorporan una serie de inversiones en determinados ayuntamientos que se estarían negociando en estos momentos. Foro confía en poder disponer de la oferta definitiva del PSOE de cara al lunes, cuando está prevista una Comisión Directiva para decidir el sentido del voto de esta formación.