Principado y partidos rechazan el acuerdo 'a la carta' con Valencia en la financiación Agustín Cuervas-Mons, ayer, en la rueda de prensa convocada por el PP. / PABLO LORENZANA El Gobierno regional pide explicaciones a Madrid y exige negociaciones en órganos multilaterales; mientras el PP le acusa de «hacer el panoli» ANA MORIYÓN OVIEDO. Viernes, 24 agosto 2018, 04:04

Principado y partidos hicieron ayer frente común, aunque con tono e intensidad muy diferente, contra el acuerdo alcanzado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con Valencia. Una negociación bilateral que supone para la comunidad presidida por el socialista Ximo Puig un importe extra de 850 millones y que ha hecho que el gobierno valenciano modificase su abstención del pasado mes de julio a los objetivos de déficit y, finalmente, apoyara el miércoles la nueva senda de estabilidad.

El acuerdo 'a la carta' con Valencia generó ayer duras críticas por parte de los grupos de la oposición que, en el caso del PP, llegó a acusar al Gobierno de Javier Fernández de «hacer el panoli» en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada anteayer -de forma telemática- entre la ministra de Hacienda y los máximos responsables del ramo autonómicos. «El Principado está adoptando una posición servil mientras otras comunidades arañan millones», recriminó el coordinador general del PP, Agustín Cuervas-Mons.

La consejera asturiana de Hacienda, Dolores Carcedo, dijo desconocer el alcance de este acuerdo, así como en qué medida afecta o no a las arcas del resto de las comunidades. No obstante, confirmó que se pedirán explicaciones al ministerio porque, advirtió, cualquier negociación en materia de financiación autonómica debe realizarse «de forma clara y transparente y en organismos multilaterales». Una máxima con la que coincidían ayer todos los grupos de la oposición y que, al igual que el Gobierno autonómico, urgen la reforma del modelo de financiación para acabar con este tipo de acuerdos bilaterales de los que, alertan, Asturias no suele salir beneficiada.

La propuesta socialista para la relajación de los objetivos del déficit fue aprobada anteayer por las comunidades gobernadas por el PSOE y está pendiente ahora de recibir el apoyo necesario en el Congreso. Sin embargo, el Gobierno central decidió ayer dejar en suspense la aprobación en el Consejo de Ministros prevista para hoy, hasta concretar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pactada con Podemos, para acabar con la capacidad de veto del Senado.

El PP asturiano se mantiene crítico en relación al nuevo objetivo de déficit al entender que no permitirá al Principado disponer de un montante extra (concretamente 49 millones) sino endeudarse más, «un error histórico que ya conocimos con Zapatero». Sin embargo, entiende que el Principado no ha sabido defender los intereses de los asturianos. «Mientras Valencia arranca unos millones extra nosotros nos quedamos a la luna de Valencia», lamentó, al tiempo que recriminó a Javier Fernández que no hubiera liderado la reclamación de la liquidación del IVA autonómico, que supone para Asturias una merma de unos 75 millones. «Si no es por Feijóo, el Principado ni se entera», dijo.

También desde Podemos, su portavoz parlamentario, Enrique López, señaló que Asturias «no es y no puede ser menos que otras comunidades en materia de financiación autonómica» y advirtió de que en esta materia «no valen parches ni improvisaciones». Gaspar Llamazares, portavoz de IU, criticó el acuerdo «a la carta» alcanzado con la comunidad valenciana. Mostró su «sorpresa y malestar» por este pacto bilateral «que no tiene en cuenta la situación del resto de comunidades» y exigió una reforma «del conjunto del modelo de financiación» sin tratos de favor en materia de deuda para unas regiones en detrimento de otras.

El presidente de Foro, Pedro Leal, denunció una vez más la «discriminación» en materia de financiación contra Asturias «que favorece clientelarmente a las despilfarradoras Cataluña, Andalucía y Valencia». Y acusó a Javier Fernández de «mirar para otro lado» ante esta situación. «Carcedo no puede limitarse a reclamar los 75 millones del IVA sino que tiene que empezar por los 815 millones del FLA más los 213 millones de los fondos mineros», exigió. Por su parte, Ignacio Prendes, líder de Ciudadanos, reprobó que, con el acuerdo con Valencia, «se ha instaurado el principio de bilateralidad como motor del nuevo modelo de financiación»