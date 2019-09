El Principado quiere implantar una fiscalidad diferenciada que beneficie al medio rural Adrián Barbón, durante su visita al concejo de Yernes y Tameza. / JORGE PETEIRO El Gobierno regional suma esta iniciativa a la mejora de los servicios públicos para luchar contra la despoblación JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Lunes, 2 septiembre 2019, 03:40

El Gobierno del Principado ha colocado la lucha contra la despoblación en el primer plano de sus prioridades políticas. La nueva estructura del Ejecutivo cuenta con un Comisionado para el Reto Demográfico con rango de dirección general que dependerá directamente del presidente, Adrián Barbón. La intención es que este organismo tenga un carácter transversal, vehiculando las políticas que se pongan en marcha para atajar el problema. Entre las medidas que se quieren desarrollar hay una que afecta al bolsillo de los contribuyentes. Se trata de la «fiscalidad diferenciada», una fórmula para hacer más atractivo el medio rural a través de exenciones fiscales. «Hay que abrir el debate sobre la fiscalidad diferenciada que prime el establecer población y actividad económica en los medios rurales», afirmó el presidente del Principado.

La implantación de medidas amplias de este tipo que afecten a los principales impuestos no será una tarea sencilla. La red Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa presentó el pasado mes de febrero, con el apoyo de la CEOE, un informe en el que advierte de dos riesgos. Por un lado, la propia Constitución, que establece el principio de igualdad. Por el otro, la Unión Europea, que puede ver en este tipo de prácticas «ayudas de Estado» que favorezcan a unos territorios sobre otros coartando la libre competencia. No obstante, el informe considera posible poner en marcha este tipo de medidas actuando sobre impuestos como el IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Donaciones y Sociedades. «Tiene que ser de acuerdo a la ley, no vale cualquier cosa», afirmó el presidente del Principado.

El consejero de Medio Rural ya apuntó algunas de las medidas que sí podrían ponerse en marcha de manera inmediata, pero que dependen de los ayuntamientos y no del Gobierno regional. Alejandro Calvo reclamó más recursos para los ayuntamientos que les den margen para aplicar diferentes exenciones fiscales como la reducción o eliminación de impuestos sobre las construcciones ganaderas, o posibles bajadas del IBI y el IAE. No obstante, el consejero destacó que las grandes transformaciones que pueden hacerse en materia de fiscalidad diferenciada responden a un «pacto de Estado» en el que ya se está trabajando.

Donde ya se están aplicando algunas medidas es en Galicia. La comunidad vecina comenzó en el año 2016 un programa de exenciones fiscales para atraer y asentar población en el medio rural. De alcance limitado en lo que a la cartera de impuestos afectados se refiere, el programa actúa sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales, con una exención del 100% para aquellos que adquieran suelo rústico sin construcción y también para quienes vendan explotaciones agrarias «de carácter prioritario». Al año siguiente, la Xunta de Galicia amplió el programa para añadir esta misma exención a varios colectivos en el caso de compra de vivienda en el ámbito rural. Se trata de personas con discapacidad igual o superior al 65%, las familias numerosas y los menores de 36 años, estableciendo límites por el valor del inmueble y también por el patrimonio de los beneficiarios.

La fiscalidad diferenciada no es la única medida que el Principado quiere poner en marcha para luchar contra la despoblación. Los planes del Ejecutivo pasan por mejorar los servicios públicos. Así, la ampliación de la red de escuelas de 0 a 3 años, el mantenimiento de las escuelas rurales o los consultorios médicos se revelan fundamentales en los planes del Gobierno. Junto a estas medidas está también la extensión de la red de banda ancha a los municipio rurales.