El Principado rechaza una reforma fiscal que implique pérdida de ingresos

El Gobierno del Principado «no tiene en mente» llevar a cabo una reforma fiscal que implique una pérdida de ingresos. La consejera de Hacienda fue así de tajante a la salida de la reunión que representantes del Ejecutivo regional y del partido que lo sustenta mantuvieron ayer con miembros del PP en el marco de la ronda de contactos que está llevando a cabo el equipo de Adrián Barbón para negociar los presupuestos de 2020.

Ana Cárcaba, en todo caso, aseguró que es deseo del Gobierno regional alcanzar un acuerdo presupuestario «lo más amplio posible», por lo que no «cierra la puerta» al PP, pero «lógicamente habrá cuestiones que no podamos atender». Se refería la consejera a la progresiva reducción de la presión fiscal propuesta ayer por la portavoz del grupo parlamentario popular, Teresa Mallada, para que en 2023 sea similar a la de comunidades autónomas vecinas como Galicia. «Un presupuesto que lleve consigo una subida de impuestos sería destructivo», advirtió Mallada, por lo que reclamó que el previsible incremento de las cuentas no se haga vía fiscal sino a partir del aumento de las transferencias corrientes con cargo a la financiación autonómica.

Mallada, que estuvo acompañada por los diputados Pablo González y Pablo Álvarez-Pire, defendió la necesidad de hacer un esfuerzo para contener el gasto mediante una reestructuración del sector público y una revisión de sus los organismos. «Hay muchos que se duplican. Queremos tener el convencimiento de que eso se va realizar a lo largo de la legislatura. Es una de las exigencias que les hemos planteado», anotó Mallada, quien, por otra parte, negó que su partido haya puesto ningún tipo de línea roja para apoyar las cuentas. La primera ronda de contactos se cierra hoy con encuentros con Ciudadanos y Foro, ya que se ha excluido a Vox de las negociaciones.

0,3% del PIB

Horas antes del encuentro con el PP, Cárcaba reconoció en el marco de una comisión de Hacienda que existe riesgo de que el Principado incumpla este año el objetivo de déficit -fijado en un 0,3% del PIB- si antes de que finalice este ejercicio no recibe los 74 millones correspondientes a la liquidación del IVA de 2017 pendientes de ingresar por parte del Gobierno central. «Claro que hay un riesgo de incumplimiento», admitió la máxima responsable de Hacienda a preguntas de la portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, al tiempo que aseguró que su departamento está trabajando para que esto no ocurra.

Cárcaba celebró, en todo caso, que el Gobierno regional ha empezado a recibir los 124 millones correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta de 2019, que también estuvieron congelados durante los últimos meses como consecuencia de la interinidad del Gobierno central, y cuyo pago fue desbloqueado en plena precampaña electoral.

El Ejecutivo regional tuvo que defenderse también de las críticas recibidas por el retraso que acumula el registro del borrador de la ley de presupuestos. La titular de Hacienda se excusó en las «condiciones excepcionales» de este año y se comprometió a presentar este programa económico «cuanto antes, en todo caso, en las próximas semanas», respondió también a preguntas de la diputada de la formación naranja.