Prisión para el financiador de Alvise tras hallarse una cuenta con 29 millones en Singapur

Álvaro Romillo, más conocido como 'CryptoSpain', el empresario acusado de liderar una presunta estafa piramidal cometida con una plataforma de inversión en criptomonedas, dormirá hoy ... su primera noche en la cárcel. El juez instructor de caso en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza a instancia de la Fiscalía por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Romillo, investigado también en el Tribunal Supremo por entregar 100.000 euros en metálico al eurodiputado Alvise Pérez para financiar supuestamente su campaña electoral, fue detenido el jueves tras hallar los investigadores policiales un ingente patrimonio oculto en el extranjero: posee una cuenta en Singapur con 29 millones de euros.

Según fuentes jurídicas, el propietario del chiringuito Madeira Invest Club (MIC) ha reconocido en su declaración ante el juez que hay unas 2.700 personas afectadas por la presunta estafa, de la que se hace responsable y avanza su plena colaboración con la investigación. Asimismo, ha negado un presunto alzamiento de bienes y ha sostenido que su patrimonio proviene de su actividad en redes sociales y formación como 'CryptoSpain', pero no de su compañía de inversión. No obstante, la aparición de este depósito vinculado a él en Singapur, en teoría proveniente de los bienes de sus clientes, precipitó su arresto y posterior encarcelamiento.

Romillo, sin embargo, ha declarado que no dispone de dinero metálico, aunque las acusaciones particulares, quienes secundaron la petición de prisión provisional, han asegurado que se está alojando en un hotel de cinco estrellas en Madrid. Fuera de la Audiencia Nacional esperaban una decena de personas que se presentan como víctimas de la presunta estafa. «Queremos recuperar nuestro dinero, 'Alvise' no nos importa», ha comentado uno de los perjudicados.

Según sostiene el juez, el presunto estafador desarrolló un «negocio fraudulento de captación masiva de fondos que eran desviados a su propio patrimonio». Para ello, aprovechó «su popularidad en redes sociales, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a través de la plataforma digital MIC, que se promocionaba en internet como 'un club privado de inversión', cuyo objetivo es 'obtener rentabilidades mínimas de un 20% anual', movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito».

La Agencia Tributaria señaló en un informe las «estrategias» de «elusión fiscal» de 'CryptoSpain', que van desde sociedades en el extranjero pasando por «gastos inflados» o «simulación de residencia en otro país». Del mismo modo, indica que en los artículos contenidos en su página web «se repite una y otra vez que son estrategias de 'elusión fiscal' para pagar menos impuestos 'dentro de la ley'». Ello pese a que Romillo «tenía pleno conocimiento de que su sociedad no estaba autorizada para prestar servicios de inversión colectiva» y, por tanto, «para captar fondos del público».